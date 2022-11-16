謝龍介：若上任1年未執行所有政見 辭職下台謝罪

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台南市長公辦電視政見發表會16日晚間舉行，國民黨籍候選人謝龍介（左起）、無黨籍候選人吳炳輝、許忠信、林義豐出席並合影。中央社記者張榮祥台南攝 111年11月16日

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（中央社記者張榮祥台南16日電）國民黨台南市長候選人謝龍介今晚在公辦電視政見發表會宣誓，當選上任後，若未在1年執行所有政見，立刻辭職下台謝罪。

謝龍介在公辦政見會發言之初，以台南學甲區88發槍擊案痛批台南市長黃偉哲，他指出，台南是幸福可愛城市，卻發生治安史上破紀錄的槍擊案，但黃偉哲未限期破案，也未出面承擔，讓市民心驚膽跳。

謝龍介表示，此槍擊案眾說紛云，民間相傳若是抓到槍手，可能會曝出更大事件，黃偉哲未表態，只說「尊重辦案」，完全不在意，以前開了2槍或3槍就撤換警察局長，如今開了88槍卻沒換。

謝龍介承諾當選市長後，每年補充200名警力，4年增加800人，讓警察勤務正常，「莫讓拿槍的被拿刀的殺了」。

謝龍介同時提出老人健保及國中小學營養午餐免費、提高生育補助等政見，謝龍介表示，黃偉哲「拿籃子假燒金（台語）」應付了事；黃偉哲做不到，就讓自己來做，重新分配預算解決問題。

謝龍介表示，如今是覺醒改變的時刻，自己4年任期就能做8年的事，只要改變，台南會更好，上任1年若未執行所有政見，立刻辭職下台謝罪。

無黨籍台南市長候選人吳炳輝表示，贊同黃偉哲和謝龍介的理念，但自己是律師，必須思考如何加速政策的推動，市府團隊也要站在永續立場，不能一上台就要補助，政策得因地制宜及法治化，才是有保障的做法。

無黨籍台南市長候選人林義豐表示，民進黨在台南執政30年，違反民主常態，台南治安又差，黃偉哲施政成績根本是倒數第一名，民進黨黑金治國，最大問題都來自政府，若自己當選上任，一定肅清掃蕩槍毒。

無黨籍台南市長候選人許忠信說，自己就讀台南一中時，台南府城最有名望，如今卻被台中、高雄超越，連新竹都追上來；他認為市長必須要有國際觀，懂得外語及招商，願意以專業服務市政。（編輯：黃世雅）1111116