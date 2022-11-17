澳中領袖重啟對話 外交部：台澳進展有目共睹

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）針對澳洲總理與中國領導人日前在暌違近6年後首度會晤，外交部今天表示，台灣認同澳洲向中方強調對於維護印太地區和平與安全的重視，台澳共享民主價值，將繼續深化雙邊關係。

澳洲媒體Sky News今天在外交部例行記者會中詢問，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese，另譯：艾伯尼斯）與中國國家主席習近平15日在印尼峇里島「二十國集團」（G20）峰會期間會晤，是否將影響台澳關係。

外交部發言人歐江安回應表示，澳中領導人此次是在「不預設任何前提」下，於時隔近6年後再次進行正式會談，希望以對話方式化解澳中雙方歧見。

歐江安說，台灣認同艾班尼斯向中方強調，澳洲對於維護穩定及繁榮的印太地區國際和平與安全的重視，以及對於澳中雙邊關係、貿易、領事（探視）、人權議題的關切，呼籲澳中直接持續溝通對話，並重申澳方對於捍衛自身價值與國家利益絕不退縮等立場。

歐江安表示，台灣與澳洲共享民主、人權及法治等普世價值，共同堅持自由市場理念、反對經濟脅迫，是致力維護印太區域安全的理念相近夥伴。澳洲政府近年在諸多重要場合，公開發聲支持台灣的國際參與，強調台海和平與穩定的重要性。

歐江安強調，台灣與澳洲的雙邊關係各項實質進展各界有目共睹，政府將在既有堅實基礎上，持續與澳洲穩健深化在各領域互信、互惠、互利的友好合作關係。

歐江安表示，美國總統拜登（Joe Biden）13日出席在柬埔寨首都金邊舉辦的第17屆東亞峰會（East Asia Summit）時，與艾班尼斯舉行美澳雙邊領袖會談，此外，拜登也與日本首相岸田文雄及韓國大統領尹錫悅舉行美日韓三邊領袖會談。

在兩場會談中，美澳日韓四國領袖均重申維護台海和平穩定的重要性，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

歐江安指出，澳美日韓四國政府持續表達對台海安全的高度重視，再度彰顯維繫台海和平穩定已是民主國家的高度共識。台灣將持續強化自我防衛的國防能力，並與理念相近國家緊密合作，共同對抗威權體制的脅迫。（編輯：翟思嘉）1111117