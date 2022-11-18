徐定禎保證兌現願景福利 宋國鼎推落實財政紀律

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣第19屆縣長選舉候選人公辦電視政見發表會今天舉行，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎強調與中央一條心，相關政策、福利保證兌現；時代力量宋國鼎訴求以誠信政治落實財政紀律。

苗栗縣選舉委員會今天舉辦「苗栗縣第19屆縣長選舉候選人公辦電視政見發表會」，5名候選人均到場參加，並經抽籤決定上場順序，依序由民進黨徐定禎、國民黨謝福弘、時代力量宋國鼎、無黨籍鍾東錦、無黨籍吳盛聖上台發表政見。政見會在吉元、信和有線電視公司第3頻道連線直播，並同步網路直播，另安排晚間7時連3天重播。

徐定禎闡述多項施政願景及福利政策，其中因應穩定台灣「護國群山」發展科技新苗栗，要擴大竹南科學園區以及增設後龍科學園區，連結銅鑼園區，打造苗栗成為科技廊道，帶動苗栗經濟成長以及人口移入，他說，苗栗縣過去8年人口流失2萬餘人，加速科技產業發展，有助提升就業，幫助北漂、南漂的外地年輕人順利返鄉。

徐定禎也推出文化新苗栗政策，將推動客語、英語教學，編列苗栗縣專屬客語教材，傳承客語文化；農業方面，將串連各鄉鎮市農產特色，打造屬於苗栗的農產品牌、促進農產品銷售。

福利政策方面，徐定禎提出「3大保證」，包括免費營養午餐、老人免費裝假牙以及發放65歲以上老人重陽敬老禮金2000元，保證說到做到，另外還有生育津貼加碼補助、警義消民防巡守隊等每月補1萬元、老人乘車敬老卡擴大使用等福利政策。

徐定禎說，苗栗縣72年未換黨執政過，導致財政破產、建設停滯、福利縮水，反觀其他綠色執政縣市，都是品質保證，進步非常快，他所提政見在中央大力支持下，一定能夠逐步落實；反觀其他候選人，若無中央的支持，要如何兌現政見。

此外，他也為日前參加國立聯合大學學生會講座脫口說出「一直罵政府是怎樣」引發議論，向學生致歉，他說自己情緒激動了點，但也顯示出他的真，並指有些陣營批評中央獨裁專制，若執政黨真那麼糟糕，還有這場政見會嗎？「一手指著中央罵，一手又要向中央要錢，豈不是人格分裂」。

時代力量宋國鼎表示，之所以放棄連任縣議員，轉戰縣長選舉，就是希望為苗栗創造一個機會，改變惡質的選舉文化，改變黑金橫行、派系世襲的現況，要以清廉立縣、環境立縣、觀光立縣、文化立縣，改變苗栗的環 境，洗刷苗栗國的污名，讓苗栗的年輕人願意留在家鄉，讓苗栗縣民感到驕傲。

宋國鼎指出，苗栗縣3大問題出在財政負債、好山好水環境淪為少數人謀取私利、傾倒廢棄物的垃圾桶，以及缺乏誠信、負責、務實的領導人，他將堅持「財政有紀律、願景執行有魄力、領導有誠信」執政理念，希望爭取選民支持。

宋國鼎表示，他將透過開源節流改善縣府財政，並建立使用者付費原則，推動廠稅合一，讓在苗栗賺到錢的廠商，留更多錢在苗栗，並確保經費花在刀口，凡大型公共建設是先須經審慎評估，嚴格檢討縣府非必要開支，盤點縣內休憩空間；對於掩埋場等開發案，定會鐵腕嚴加稽查，守護苗栗好山好水。

現年41歲的宋國鼎提到，所有候選人中，他最年輕，也是優勢，可甩開人情、派系包袱的壓力，可帶領具執行力、創意的團隊施政，透過公開徵選為苗栗舉才，特別在文化觀光、勞工、教育等面向，為苗栗縣政注入新思維。（編輯：張銘坤）1111118

苗栗縣第19屆縣長選舉候選人公辦電視政見發表會18日舉行，時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎以「財政有紀律、願景執行有魄力、領導有誠信」執政理念，爭取選民支持。中央社記者管瑞平攝 111年11月18日