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選前教召入營 中市議員候選人洪鑫任：應盡義務

2022/11/19 13:49
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（中央社記者蘇木春台中19日電）選戰倒數，台灣民眾黨台中市議員候選人洪鑫任今天教召入營，他表示，這次是他第4次教召，也想參與教召是否有如實加強訓練，既然是國民應盡義務，就決定不要逃兵。

洪鑫任為台中市第七選區（南屯）候選人，他昨天宣布收到教召令，將於選前的19日至25日教召入營，預計25日下午4時解召，在選前最後黃金6小時衝刺。

洪鑫任今天上午先前往南屯市場掃街拜票，近中午在競選團隊陪伴下，騎乘機車前往位於烏日區的成功嶺營區前，與團隊呼口號後步入營區。

洪鑫任接受媒體聯訪時表示，他今年10月初收到教召令也很錯愕，這段時間很多人建議他想辦法請假，但目前兵役法上沒有明確規定候選人可以請假，既然是國民應盡義務，就決定不要逃兵。

他說，近日共軍頻繁擾台，國軍實戰訓練都有加強，這次是他第4次教召，也想參與教召是否有如實加強訓練，至於網路熱烈討論這件事，很感謝年輕人支持他的決定。

對於選情，洪鑫任說，未來一週已製作人形立牌作為分身，他的弟弟也會向鄉親請託，有信心能夠勝選（編輯：郭諭儒）1111119

洪鑫任
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