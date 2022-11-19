觀賞流麻溝十五號 曹興誠：幸虧台灣走到自由民主

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聯電創辦人曹興誠19日出席台北市西門町喜滿客絕色影城的「流麻溝十五號」包場場次。他表示，「強權霸凌人權」在中國歷史上屢見不鮮，今天幸虧台灣走到自由民主法治，「我們要珍惜」。中央社記者賴言曦攝 111年11月19日

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（中央社記者賴言曦台北19日電）聯電創辦人曹興誠今天觀看電影「流麻溝十五號」後表示，「強權霸凌人權」在中國歷史上屢見不鮮，幸虧台灣走到自由民主法治，「我們要珍惜」。

曹興誠今天出席「流麻溝十五號」在西門町喜滿客絕色影城的包場場次，他在電影放映前致詞表示，中國歷史一直是極權專制、大魚吃小魚，「就是吃人的社會」。

曹興誠表示，強權霸凌人權在中國歷史屢見不鮮，幸虧台灣走到自由民主法治，「我們要珍惜」。若以化學概念中計算混亂程度的「熵」來描述，自由民主法治就是一個系統，要不停維護、不停改善，才會越來越好，如果放任、不珍惜，就會崩壞。

出品人姚文智以流麻溝十五號的英文名稱Untold Herstory指出，Untold不是大家不敢說，是被禁止說，這是一個「極權體制對人民的集體霸凌」，而這個威脅現在離大家並不遠；因此，曹興誠支持的黑熊學院與對抗認知作戰此時非常重要。

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姚文智認為，台灣現在面對危機與挑戰，但同時也可能是台灣浴火重生、脫胎換骨的機會，民眾應該要把握機會，瞭解認知作戰的各種攻擊，並透過瞭解過去的歷史、展望未來，把大家團結在一起。

談到南投戲院因放映流麻溝十五號引發謾罵，而決定明天提早下檔，姚文智指出，台灣言論價值的底線受到攻擊，「這是我無法忍耐的紅線」；他明天會直奔南投，與南投民眾一起觀賞流麻溝十五號，並會跟南投戲院討論，是否可以用包場方式，讓南投民眾能免費觀賞。（編輯：林克倫）1111119