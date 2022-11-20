台中掃街輔選 柯文哲：票投民眾黨就是給台灣希望

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中20日電）身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，今天到台中市為黨籍市議員候選人掃街拜票，他表示，中間選民在這次選舉已達歷史高點，給民眾黨一個機會，就是給自己及台灣一個未來希望。

柯文哲南下台中掃街，展開全天輔選行程，上午率黨籍市議員及里長候選人在台中火車站前，舉辦台中車隊啟動記者會，並在現場高喊「民眾新希望，議會生力軍，前進市議會」口號後出發到台中市各區拜票。

柯文哲接受媒體聯訪指出，台中的特色就像美國的搖擺州，市長在不同黨籍換最多次，代表台中比較容易接受新的事物，藍綠兩黨在過去30多年，幾乎籠罩台灣的政治，民眾黨作為第三黨，最大期望是在台中有所斬獲。

柯文哲呼籲大家將選票投給民眾黨候選人，更重要的是投給自己，投給台灣未來的一個希望；如今普遍對藍綠兩黨失望，所以中間選民達到歷史高點，代表人民在尋求新的政治希望，不只台中，全台都一樣，給民眾黨一個機會，就是給自己及台灣一個機會；也請大家在「18歲公民權」複決案蓋同意票。

對於台中市長候選人看好誰，柯文哲說，現在講民調會被罰50萬元，他不會上當，但是統計是一個科學，除非很特殊狀況，還是要相信統計數字。

被問到前幕僚說他有總統夢一事，柯文哲指出，心有善念，盡力而為，從選舉中很清楚，沒有政黨奧援、沒有組織，沒有人脈、金脈要選很困難，如同他講的話，不管選舉或是執政，都是改變政治文化的社會運動，這才是最主要的目標，選舉不是目的，只是一個手段。

至於有人質疑高虹安不是新竹人，柯文哲認為，他自己是新竹出身後來當台北市長，同樣道理，住在台灣認同台灣就是台灣人，所以今天要用一個人的出身去講一大堆，都是不正確的。

柯文哲也不忘拉抬無黨籍台北市長候選人黃珊珊，他說，黃珊珊誠信正直，做事認真，當過副市長，選上沒有銜接問題，不像其他候選人，搞清楚已經是2年以後的事了，有人說沒關係，有叔叔伯伯可以指導，這是他最害怕的地方，所以有人說誰當選市長，副市長就是誰、背後靈就是誰，這都是他最害怕的。（編輯：陳仁華）1111120