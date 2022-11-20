江聰淵成立縣政顧問團 林姿妙催票尋求連任

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵今天成立縣政顧問團。顧問團員行政院公共工程委員會主委吳澤成說，若江聰淵當選，他願幫縣府成立解決問題窗口。

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙今天則在溪北競選總部造勢大會中說，擔任縣長4年來，在還債不舉債的堅持下，她兌現4年前的選舉支票，推動孩童營養午餐免費及老人福利，呼籲選民支持她連任。

江聰淵上午邀請農業、公共財政、文化藝術、農漁業、環境永續業、工程與體育等跨領域專家，成立縣政顧問團。

江聰淵說，宜蘭是個小而美的地方，在資源有限的情況下，縣政藍圖的方向要精準、執行政策要確實，才能在激烈的城市競爭中脫穎而出，非常需要專家學者幫助，感謝各領域頂尖高手成為宜蘭的最強後盾。

吳澤成表示，江聰淵擔任宜蘭市長時，展現態度及決心，推動許多建設，像宜蘭人故事館、下水道工程、宜蘭橋改建等延宕多年的案子，徹底改變宜蘭市，這種態度、這麼年輕的地方首長，值得外界肯定。

吳澤成說，迎接高鐵將延伸宜蘭，地方政府的能力尤其是縣府非常重要，希望選民支持江聰淵。若江聰淵當選縣長，他願意幫助江聰淵與縣府成立解決問題的窗口，解決民眾、政府與產業所面對的行政障礙，並協助縣府推出計畫，幫宜蘭向中央爭取經費。

林姿妙陣營下午在溪北競選總部，舉辦「勇敢起飛、敬好宜蘭守護大會」造勢大會，湧入不少支持者。

林姿妙致詞時說，女性參與政治需要更多的努力，她不畏艱難，勇敢向前。在還債不舉債、把錢花在刀口上的堅持下，兌現4年前的選舉支票，推動孩童營養午餐免費及老人福利，並協助推動高鐵延伸到宜蘭案。

面對涉貪案遭起訴，林姿妙堅稱，她清清白白為人做事，沒有犯錯，對得起大家，呼籲選民支持她連任。（編輯：陳清芳）1111120