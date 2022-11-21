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林姿妙女兒泣訴遭國家機器欺負 江聰淵：該哭是縣民

2022/11/21 15:50
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙及女兒林羿伶涉貪遭起訴。林羿伶哽咽控訴遭國家機器欺負。民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵今天說，林姿妙家族把宜蘭搞得烏煙瘴氣，該哭的是縣民。

爭取連任的林姿妙，昨天在溪北競選總部舉辦造勢大會。林羿伶在造勢活動中，哽咽控訴家人被監聽4年，活在沒有尊嚴的世界，遭國家機器欺負。

江聰淵今天受訪時說，林姿妙在選前落淚也不是第一次，林姿妙子女為林姿妙站台落淚，到底是宜蘭縣民比較悲情，還是林姿妙家族比較悲情。林姿妙家族涉案，連帶縣府許多公務員也被起訴，到底要哭的是縣民，還是林姿妙家族。

他指出，國民黨主席朱立倫今天到宜蘭幫林姿妙助選，除力挺貪腐集團，還說對手政黨出奧步。

江聰淵認為，現在在宜蘭涉嫌買票的都是國民黨籍候選人，這才是用奧步來影響選舉結果，呼籲縣民用最有智慧的判斷，讓有心為宜蘭打拚的候選人出線，贏得選舉的勝利。（編輯：李錫璋）1111121

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