號召學界連署挺Kolas 綠委：期待花蓮改變

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（中央社記者郭建伸台北22日電）九合一選舉投票日邁入倒數，民進黨立委范雲今天偕多位學者發起連署活動，力挺Kolas Yotaka勝選花蓮縣長。范雲表示，連署活動目前近200人響應，可見期待花蓮改變的民主空氣正在形成。

范雲今天偕東華大學應數系教授吳建銘、原住民作家以撒克‧阿復、台灣教授協會會長許文堂等10餘位學術界人士舉行「學術界支持Kolas Yotaka擔任花蓮縣長」記者會，並共同發起連署活動。

范雲表示，花蓮是台灣面對太平洋的美麗國門，擁有最豐厚的文化底蘊，卻持續被傅家的統治手法欺凌，今天舉行記者會，就是要關心花蓮的知識份子一起站出來，抵抗黑暗勢力。

范雲表示，這次的連署是由花蓮在地知識份子所發起，短短不到幾天就有將近200人熱烈參與，可見期待花蓮改變的民主空氣正在形成。

吳建銘指出，今年花蓮縣長選舉除了選賢與能，也應讓原住民當家作主，相信在Kolas的帶領下，一定能改變花蓮，呼籲旅居在外的花蓮人務必返鄉投票。

Kolas並未到記者會現場，但透過影片表示，花蓮是台灣民主發展的最後一塊拼圖，從台灣地方自治以來，花蓮有長達68年的時間，是由同一個政治集團統治。

Kolas表示，今年不是一場選舉，而是一場運動，花蓮人不僅是要投票給她，而是要投票給他自己；花蓮的公民力量依然存在，花蓮也正在改變，呼籲學術界朋友可把花蓮當作台灣民主的教材，也期待在26日可看見歷史性的突破。

學術界支持Kolas Yotaka的發起人和連署人目前共計191人，包含范雲、吳建銘、以撒克‧阿復、許文堂、台北藝術大學前校長楊其文、中研院院士廖運範、台大機械系終身特聘教授陳炳煇、營養學領域學者王進崑等。（編輯：翟思嘉）1111122