數位部成立 國發會調整組織新人事出爐

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）數位發展部今年8月27日掛牌成立，人力主要來自經濟部、國發會等相關部會。國發會因部分人力移撥，進行組織調整，今天宣布法制協調處處長及資訊室主任分別由參事楊淑玲及高級分析師黃素梅接任。

配合行政院成立數位發展部，國發會原資訊管理處因掌理政府資訊管理政策相關業務，部分人力移撥數位部，移撥人力達33人，考量會內仍有資訊業務，因而成立資訊室。

國發會表示，行政院核定國發會成立資訊室，原法制協調中心改制為法制協調處，並於今天核定法制協調處處長由原法制協調中心參事楊淑玲接任，國發會同日核定資訊室主任由原資訊管理處高級分析師黃素梅接任。

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楊淑玲現年55歲，私立東吳大學法律研究所碩士，曾任經濟部科長及專門委員、經濟部投資審議委員會組長及副執行秘書，並於擔任國發會參事期間，綜理原法制協調中心業務，學經歷豐富，具法律及經濟專長且熟稔法制協調業務。未來國發會將借重其法律及經濟領域長才，協助推展法制改革與創新工作。

黃素梅現年54歲，私立東吳大學資訊科學系碩士在職專班碩士，曾任行政院環境保護署科長，未來將運用其資訊專長及經驗，協助推動國發會業務數位創新應用、跨機關資訊業務整合及辦理相關基礎資訊服務。（編輯：翟思嘉）1111122