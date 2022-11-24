綠委合體力挺陳光復 籲澎湖在台鄉親返鄉投票

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（中央社記者范正祥台北24日電）九合一選舉進入最後衝刺階段，民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵、楊曜今天在立法院舉行記者會，與民進黨澎湖縣長候選人陳光復視訊連線，共同呼籲澎湖在台鄉親返鄉投票，為澎湖挺身而出。

111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第1案，訂於11月26日舉行投票。

幾位民進黨立委今天在記者會上指出，此次澎湖縣長選舉競爭激烈，許多在高雄市、台南市、台北市工作的澎湖鄉親是否返鄉投票，會影響澎湖縣長選舉結果。

王定宇呼籲澎湖遊子返鄉投票，決定家鄉的將來，讓澎湖更幸福。他說，統計至昨天的資料顯示，澎湖在台鄉親返鄉投票熱烈，班機已經追加到第7波。

趙天麟呼籲澎湖遊子「回家投票、改變澎湖」。他表示，期待高雄和澎湖未來可以在醫療、觀光、產業這3大面向搭建合作平台，一起合作、加油。

林楚茵說，因為交通限制、天候影響，過去很多離鄉工作的澎湖遊子較少返鄉投票，但這次選舉對於澎湖的未來非常重要，希望能夠把握機會，投下神聖一票。

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澎湖選出的在地立委楊曜指出，設籍澎湖但在台灣各縣市生活的澎湖鄉親不少，不要小看自己手中的一票，因為將影響澎湖的未來，希望選民為澎湖挺身而出。他提及，18歲公民權也需要澎湖遊子的支持，所以呼籲趕快訂機票返鄉投票。

陳光復今天在澎湖，但透過視訊連線參加王定宇等立委在立法院舉行的記者會。陳光復表示，中央、地方一條心，全力支持澎湖發展。他呼籲，希望鄉親回來澎湖投票，同時支持18歲公民權，讓年輕人能夠提早投入關心國家政事。（編輯：翟思嘉）1111124