張善政車隊謝票 將儘快進行公共工程品質總體檢

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）國民黨桃園市長候選人張善政獲得勝選，今天展開謝票行程，他表示，未來施政將不分藍綠，期望桃園市議會議長邱奕勝能繼續擔任議長，上任後將儘快進行公共工程品質總體檢。

張善政上午在立委魯明哲、呂玉玲、張育美，以及邱奕勝與桃園市議員當選人凌濤的陪同下，展開謝票行程，他在謝票前接受媒體聯訪表示，昨天的選舉結果讓他非常高興，感謝桃園朋友的支持，也謝謝桃園市民給予機會，未來會好好表現，不讓大家失望。

對於記者詢問，如何看待在桃園市議員選舉中，國民黨議員席次未過半。張善政指出，將來的施政不分藍綠，希望不管顏色是不是屬於國民黨，都應支持讓桃園更好的政見。

張善政說，很期待邱奕勝能繼續連任桃園市議會議長，相信以邱奕勝多年在議會的經驗和掌控議事的能力，很多事還需仰賴邱奕勝坐鎮幫忙，相信會有非常好的合作關係。

至於未來的府會關係，張善政表示，他在擔任行政院長時，民進黨立委對他在台南協助救災的表現非常稱讚，他會秉持這樣的精神，繼續用不分藍綠的態度替市民打拚，「我想所有綠營朋友也應該會支持才對。」

張善政說，先前看到公共工程品質讓大家不放心，上任後這件事（公共工程總體檢）要趕快進行讓市民安心，另外12月議會將審預算，很多重要政見像是營養午餐等，都需在12月規劃足夠預算支持政見，希望大部分重要政見都能在第一年開始實施，這是非常重要的事情。

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記者也詢問邱奕勝未來在府會關係中如何協助市長。邱奕勝指出，他在議會已經20多年的時間，也經歷過多次政黨輪替，這次張善政當選市長，議會本來就應該支持張善政的政見，也拜託所有議員不分黨派，為桃園的建設、福利一起努力。

邱奕勝表示，國民黨在桃園市議會沒過半也不是第一次，在市議會中國民黨有29席，加上無黨籍有10席，加起來也有39席，算是絕對多數。（編輯：陳清芳）1111127