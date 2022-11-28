立委質疑農委會養網軍 陳吉仲：當然沒有

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（中央社記者張雄風台北28日電）國民黨立委今天要求農委會說明媒體宣傳預算，釐清是否培養網軍。農委會主委陳吉仲說，「從來都沒有」，增加的媒體宣導費本來就是散布各處，和外界想像的養網軍完全是兩回事。

立法院經濟委員會今天繼續審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算關於行政院農業委員會主管，非營業部分：農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金部分：農民退休基金。

國民黨立委呂玉玲提案凍結農田水利事業作業基金在112年度預算「其他業務外費用一雜項費用一服務費用-媒體政策與業務宣導費」編列新台幣21萬元。

呂玉玲說明，農委會及所屬機關過去多次被質疑透過媒體宣導預算培養網軍，於網路上散布特定言論，以影響輿論走向。她表示，不單是這一項宣傳費用，農委會每個科目都有宣傳費，她只在這項要求說明。

陳吉仲強調「當然沒有網軍、從來都沒有」，他並表示，農田水利署這麼多工作，只有編21萬宣傳費，而這筆預算是用於嘉南管理處行銷推廣嘉南大圳的費用。

民進黨立委邱議瑩表示，質疑宣傳費用都可以提出討論，但扣上是給網軍，不盡公平，剛剛已經說明是嘉南大圳的費用，已經夠清楚；這個案子只有21萬「可以請到什麼網軍」，直言「網軍沒有這麼便宜啦」。

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另外，根據國民黨立委謝衣鳯提案，農業特別收入基金明年度的媒體宣傳費編列6393.6萬元，比2020年決算的3520萬元成長了2873.6萬元，但預算書所列內容十分粗疏。

陳吉仲說明，包含白米宣傳、肥料實名制等都要透過宣傳，另外也包括吸引消費者到休閒農場消費、食農教育推廣等都需要這些經費。他表示，增加的宣傳經費本來就是散布在各處，和外界想像的養網軍完全是兩回事。（編輯：管中維）1111128