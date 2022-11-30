辦攝影展慶30年友誼 駐台代表： 呈現台灣人視角的以色列【專訪】

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（中央社記者黃雅詩台北30日電）以色列明年歡慶在台設處30週年，駐台代表柯思畢（Omer Caspi）日前接受中央社專訪表示，將舉辦「當台灣人遇見以色列」攝影展，透過台灣民眾捕捉的以色列美好瞬間，紀念雙方珍貴友誼。

以色列駐台代表處10月公開徵集照片，最後從150件作品挑出30件參展，預計明年1月11日在中正紀念堂展出。

選擇舉辦「素人攝影展」，柯思畢坦言，甄選照片過程頗為困難，但他想呈現的不是觀光局行銷旅遊的那種專業照片，是真正出自台灣民眾視角的以色列，「看看台灣人會在哪些地方被吸引駐足按下快門，提出有趣的觀察」。

柯思畢舉例，許多民眾投稿作品呈現了台、以文化的「相似之處」，包括街頭都有賣串烤等，這些小細節有助拉近雙方人與人間的連結，逐步提升台以在對方社會的能見度。

「台、以大眾對彼此還不夠認識，這是雙方最需一起努力克服的挑戰」。柯思畢辦公室放了一個書櫃，裡面擺滿數十本台灣出版有關以色列的書籍，他表示，台以都是缺乏資源的小國，彼此有很多可相互借鏡之處，他盼從根基真正搭起雙方人民友誼的橋樑。

儘管台以沒有正式外交關係，柯思畢表示，雙邊已簽署近30個協議，內容涵蓋商業、教育、社福民生各領域，包括相互承認駕照與交換志工等，他認為，這些直接回饋在民眾身上的措施最實際。

台以另一項蓬勃發展的是經貿關係。柯思畢說，台以經貿在疫情期間逆勢成長，相較2020年，去年以色列對台出口成長40%，過去5年來除了出口額翻倍，出口品項更從「商品類」轉向「服務類」，特別著重創新、高科技領域合作，顯示雙邊貿易關係愈趨成熟。

以色列明年歡慶在台設處30週年，駐台代表柯思畢（Omer Caspi）表示，將舉辦「當台灣人遇見以色列」攝影展，透過台灣民眾捕捉的以色列美好瞬間，紀念雙方珍貴友誼。 中央社記者鄭清元攝 111年11月30日

柯思畢也向台灣半導體產業招手，他強調，以色列強項的創新、軟體、水科技等，可幫助改善半導體生產線流程，他希望與台灣半導體間建立的不是短期商機，更能吸引台灣公司到以色列設立生產線、研發中心。

根據日經新聞報導，日本去年投資以色列近30億美元創下新高。柯思畢表示，近十年來，大量日本公司進駐以色列，相對台灣企業「屈指可數」，他認為相當可惜，現在疫情結束，他將盡快促成台灣產官學訪團前往以色列，實際了解當地投資環境。

以色列代表處位在台北市信義區國貿大樓，這裡是立陶宛、韓國等數十個外國駐台機構選擇的熱門落腳處，但只有以色列實施「超高規格安檢」，訪賓除須事先提供護照資料，到現場須通過層層身分查核、X光檢驗，個人手機、電腦也不得攜入。

柯思畢表示，危機意識是以色列人的日常，因此從機場到生活環境都對維安高度重視。

不過對於台灣不少人主張，台灣可借鏡以色列對抗強鄰的軍事經驗來對抗中國，柯思畢則提醒，以色列與台灣情況不同，例如以色列與伊朗沒有任何經貿往來，兩岸則經貿往來密切，參考任何外國做法都應仔細評估，不能簡單「複製貼上」。

柯思畢2019年8月就任以色列駐台代表，他先前曾任以色列常駐日內瓦聯合國副代表、以色列外交部國組司人權與全球議題部門主任。柯思畢表示，因過去工作經驗，他個人非常關注人權議題，在台灣也利用各種機會，與中央或地方政府、民間組織推展合作。

今年3月在台北賓館舉辦的猶太大屠殺紀念日，總統蔡英文、外交部長吳釗燮都親自出席。柯思畢盛讚，台灣是非常適合倡議人權的地方，總能找到很棒的合作夥伴，他也認為，台以共享的人權價值，將是深化雙方關係的「重要共同語言」。（編輯：郭無患）1111130