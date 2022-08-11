以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

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（中央社記者賴素芬特拉維夫11日專電）以色列前國家安全委員會主席奈格爾昨天與「保衛民主國家基金會」執行長杜博維茨在當地媒體共同發表評論稱，以色列應與美國同一陣線、疏離中國、重新評估與台灣的關係。

耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post）繼7日大篇幅報導台海危機，並在同一版刊登駐以色列代表李雅萍的專文後，10日再以「是轉離北京的時刻了」為標題，由兩位重量級國安專家評論表達面對美、中、台三角關係，以色列所必需採取的立場與措施。

這篇專文的兩位作者有深厚的國安和防衛背景。目前為以色列理工學院（Technion—Israel Institute of Technology）航空航天工程學院客座教授的奈格爾（Jacob Nagel）在以色列國防軍、國防部和總理辦公室超過40年經歷，曾是以色列國家安全委員會 （National Security Council）主席和前任總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu ）的國安顧問。

另一名共同作者杜博維茨（Mark Dubowitz）之前為創業投資專家和高科技主管，現是位於華盛頓特區專注外交政策和國家安全的「保衛民主國家基金會」（The Foundation for Defense of Democracies）執行長，也是伊朗核計劃和全球威脅組織網絡方面的專家，具有中國研究和在印太地區的工作背景。

他們的專文開宗明義的指出，以色列雖然不能在這次美中台的惡化局勢中發揮直接作用，但耶路撒冷應該發出明確信息，表明以色列毫無疑慮地與美國站在一起，同時認為「這也是重新評估以色列與台灣關係的最佳時機」。

以色列與中國1992建交。1996年台海飛彈危機後，以色列與中國接下來10年的合作關係讓人更覺敏感。以色列出售敏感軍事武器給中國，包括哈比（Harpy）無人機及獵鷹（Falcon）早期預警戰機等，引發與美國嚴重的政治危機，直到以色列在國防部實施新的出口管制機制，限制向中國出售軍事技術時，以色列與美國緊張關係才得以緩和。

這次專文中也特別提到以色列應該對中國與伊朗之間不斷發展的密切關係有所警惕。中國計劃在未來25年內向伊朗挹注4000億美元資金，以換取伊朗石油的大幅折扣和更深入的軍事合作。這將幫助以色列的頭號敵人伊朗加強其常規國防工業，獲得先進的中國武器並支持其核子和彈道飛彈計劃。

這也將為伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）的恐怖活動提供資金，包括支持真主黨（Hezbollah ）和哈馬斯（Hamas）等恐怖組織。他們強調：「對以色列來說，這筆交易應該是另一個令人震驚的警鐘。北京不是朋友，該是時候離開北京了。」

中國是以色列最大貿易夥伴及最大外資來源國，中國並承攬諸多重要基建工程，著眼於將以色列納入中國「一帶一路」的倡議。

另外，北京投資以色列高科技，有助提升以色列在人工智慧、超音速科技、運算、自動駕駛、機器人及大數據等方面發展能力，因此要與北京脫鉤對以色列絕非易事，但兩位撰文專家指出，以色列即使痛苦也必須重新評估上述合作關係。

美國對於以色列與中國的合作關係相當不悅，並警告以色列不要與北京過分親近。據以色列「經濟學人」（Calcalist）報導，前以色列安全局（Shin Bet）局長阿格曼（Nadav Argaman）在去年的一次演講中告誡以色列不要與中國進行過於密切的合作。

阿格曼說：「中國在以色列的影響是危險的，尤其是在戰略基礎設施和對大公司的投資方面，需要立法來監督中國的投資， 不然可能非常危險。」

昨天的專文指出美國軍事、政治及經濟領導對以色列安全至關重要。中以科技合作將侵蝕美國領導地位，並呼籲以色列學術界及科技業者應和台灣加強合作，即使台灣無法和中國經濟規模相比，但台灣是全球第22大經濟體，具強健法治、保障智慧財產權及堅持自由市場價值的最自由經濟體。

專文中提及，以色列有許多具規模且成長迅速的公司已發現其商業及科技遭中國偷竊，但卻無法求助中國政府及法院。

專文最後強調，以色列雖因對抗近鄰敵人，並無理由及必要挑釁中國，然而選擇與同樣面對危險獨裁主義攻擊的台灣發展熱絡的關係，是明智的政策。中美競爭態勢將與美俄冷戰競爭同樣激烈，以色列在舊冷戰時期明智抉擇，也須再一次做明智的抉擇。

耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post）是以色列最大英文報紙，近年來對台海局勢和以色列介於中美的三角關係時有關注報導。今年2月俄烏戰爭爆發後，台灣是否會成為第二個烏克蘭也成為該報關注焦點。

美國國會眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）2日訪台前後所引起的美中台緊張局勢，也勾起以色列新聞媒體討論以色列在美中台三角關係中的立場。

以往以色列媒體評論報導中美衝突時僅會提到台灣是中美兩強爭霸的其中因素之一，很少評論以色列對台灣該有的立場與措施，昨天的專論由以色列前國安高層官員罕見地將台灣成為評論重點並明顯提出支持台灣與加強合作立場，特別令人矚目。

這篇專論刊出後不久，中國駐以大使館發言人就致函耶路撒冷郵報抗議，抗議信函公布在中國駐以色列大使館網站。這不是中國使館第一次向耶路撒冷郵報抗議，今年5月30日耶路撒冷郵報刊登其主編卡茨（Yaakov Katz）專訪外交部長吳釗燮專文，其中提到以色列不可信賴北京。

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當晚卡茨就收到中國大使館高層外交人員電話，要求下架專訪文章，否則將與耶路撒冷郵報斷絕關係，並說會導致中以關係受損。

耶路撒冷郵報第二天馬上以社論聲明，不受任何外部利益的干擾和影響，強調客觀、自由地報導新聞是任何媒體的工作和職責。他們樂於為中國發聲，但不會屈服於企圖扼殺信息誠實傳播的威脅或欺凌行為。對於昨天中國的抗議信函，耶路撒冷郵報尚未有任何回應。（編輯：高照芬）1110811