駐紐約辦事處長：台灣自衛意志堅定 以嚇阻避戰

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駐紐約辦事處長李光章投書華爾街日報，強調台灣決心捍衛民主，自衛意志堅定。圖為李光章10月18日在駐處活動致詞。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年12月2日

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（中央社記者尹俊傑紐約1日專電）台海局勢緊繃之際，駐紐約辦事處長李光章投書華爾街日報，強調台灣決心捍衛民主，自衛意志堅定。面對中國步步進逼，台灣終極目標是以嚇阻避免戰爭，而非戰勝對方。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，北京加強對台軍事施壓。美國外交學者米德（Walter Russell Mead）上週在華爾街日報專欄寫道，台海開戰將形成人道災難，兩岸依北京條件統一將是危及美國及其盟邦安全的戰略災難。

美國戰略專家魯瓦克（Edward Luttwak）隨後投書回應，指台灣資深軍官不讓役男接受作戰訓練、年輕人對服役失去興趣，以致台灣實戰準備不足，依賴他國在台海開戰時馳援。

李光章在今天刊出的投書中贊同米德觀點，並以「錯誤且具誤導性」反駁魯瓦克說法。

李光章寫道，台灣在中國威脅下決心自衛，人民深知自由的代價是永保警覺，致力維護台灣的民主生活方式。民意調查顯示，多數台灣人願意挺身對抗中國進犯。台灣近幾年提高國防預算，軍費占國內生產毛額（GDP）比例高於北大西洋公約組織（NATO）多數成員國。

根據國防部，台灣明年國防預算占GDP比例為2.4%。北約共30個成員國，去年有8國軍費占GDP比例達目標2%。

不過，中共解放軍規模是中華民國國軍數倍。李光章說，台灣為此制定不對稱防衛戰略，推動後備部隊與民防改革，為強化機動、長程與精準打擊能力而增加防衛支出。

李光章表示，台灣誠摯感謝美國依台灣關係法及六項保證維持對台安全承諾展現的支持，同時致力維護自身安全與民主，不會只依賴他國在戰時馳援。

文章末尾寫道：「沒有人想要戰爭，我們的終極目標是以嚇阻避免開戰，而非戰勝對方。話雖如此，我們的自衛意志堅定，無庸置疑。」（編輯：郭中翰）1111202