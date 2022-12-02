CEDAW第4次國家報告審查 建議訂定綜合性反歧視法

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（中央社記者賴于榛台北2日電）消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第4次國家報告國際審查會議結論性意見出爐，國際審查委員共提出86點建議，關注台灣未評估疫情對性別的影響，也建議立法院設立婦女人權常設委員會，並建議訂定綜合性反歧視法。

行政院今天舉辦CEDAW第4次國家報告國際審查會議結論性意見記者會，由5名來台審查的國際婦女人權專家提出結論性意見與建議，行政院發言人、性平會執行秘書羅秉成也共同出席，代表政府收下相關建議。

結論性及建議包含引言共有86點，關注台灣未將疫情對性別的影響進行評估、建議立法院設立婦女人權常設委員會、慰安婦及其歷史教育、新住民的平等與自覺、托育服務、保護外籍家事勞工，也關注台灣青少年每年墮胎案例在5萬到6萬之間，有偏高的傾象。

結論性建議也呼籲政府針對性平全面立法，因為現今婦女在立法未涵蓋範圍的領域，正繼續遭受歧視和各種形式的性暴力和性別暴力，政府應該要訂定綜合性反歧視法，處理多重和交叉形式的歧視。

國際審查委員申蕙秀（Heisoo Shin）會中指出，建議國家人權委員會不只擔任民眾與政府的橋梁，而是要擔任平等、人權的把關者、守門者，能夠批判政府作為；而台灣提出的國家人權行動計畫，也須做滾動式調整，分析是否符合CEDAW以及性別平等規範。

她說，台灣防疫有成，但未評估疫情對性別的影響值得加強，同時提醒，氣候變遷影響全世界，台灣必須提出緩解跟適應的計畫，並且在其中納入性別平等的觀點。

至於結論性建議，呼籲政府須訂定綜合性的反歧視法令，申蕙秀說，因為不確定整體立法時程要多久，期盼政府在其他相關法案中，也應該確保性平以及婦女人權。

申蕙秀表示，關注慰安婦議題已經30年，當年台灣的阿嬤家（和平與女性人權館），是由前總統馬英九主持開幕儀式，如今卻因為財務困難而搬遷。

申蕙秀指出，政府必須向公眾提供慰安婦教育，認識這段婦女遭受性暴力、污名化，且被社會排擠的歷史，這段婦女受害的經歷，更要納入受害者觀點。

羅秉成說，感謝審委的提醒與建議，他也很認同台灣在人權性平的推進上應該要有國際高度，才會有追求的動力。

羅秉成表示，收下國際審委的結論性意見後，將請各相應部會，就建議做回應、整理與分析，並提出策略與目標，相關意見搜集後將進行追蹤管考，2年後的期中審查將再次檢驗推動情形。（編輯：蘇志宗）1111202