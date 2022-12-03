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許信良看好更上層樓 林飛帆：此刻敗選檢討廣納社會意見最重要

2022/12/3 17:05（12/3 17:16 更新）
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民進黨前黨主席許信良建議民進黨大膽重用副秘書長林飛帆（圖）出任黨主席或行政院副院長，林飛帆3日表示，現在最重要的事情是敗選的檢討與改革。（中央社檔案照片）
民進黨前黨主席許信良建議民進黨大膽重用副秘書長林飛帆（圖）出任黨主席或行政院副院長，林飛帆3日表示，現在最重要的事情是敗選的檢討與改革。（中央社檔案照片）
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（中央社記者溫貴香台北3日電）民進黨前黨主席許信良建議民進黨大膽重用副秘書長林飛帆出任黨主席或行政院副院長，林飛帆今天表示，謝謝老前輩的關心，現在最重要的事情是敗選的檢討與改革；敗選的檢討，必須要能跨越政黨藩籬，廣納社會意見。

亞太和平研究基金會董事長許信良昨天表示，放眼2024年總統大選，建議民進黨大膽重用太陽花運動領導人林飛帆，出任黨主席、行政院副院長，以爭取年輕選票。

林飛帆接受中央社記者訪問時回應，謝謝老前輩的關心，現在最重要的事情，是敗選的檢討、改革；以及兩場即將到來的嘉義市長選舉和北市立委補選。敗選的檢討，必須要能跨越政黨藩籬，廣納社會意見，回應社會對民進黨改革的期待，重新爭取人民信任。

他表示，在這段黨務看守期間，會繼續敗選檢討及協助兩場選戰，並協助黨主席改選順利完成。

對九合一選舉檢討，另一位民進黨前主席施明德在臉書撰文指出，民進黨當下要務，除了檢討、反省，最重要的就是要「照步來」，選出黨主席和總統候選人。

施明德指出，副總統賴清德是民進黨候選人中外界評價比較好的總統候選人，賴清德要選2024的總統，這次就該先參選黨主席，並表明當選了一樣要競選總統，同時公開保證不會讓總統蔡英文跛腳。

此外，台獨聯盟發表聲明指出，九合一大選後，「抗中保台」不因為民進黨大敗而消失，反而更為迫切。「抗中保台」是為了捍衛台灣的意志展現，民進黨此時若不加強警覺，13個月後的2024年中央級選舉，失去的，恐怕不會只是「抗中保台」的議題主導權而已。（編輯：趙蔚蘭）1111203

#林飛帆
#許信良
#民進黨
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