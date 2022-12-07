藍委擬刪600億台電購煤預算 立院初審送黨團協商

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（中央社記者范正祥台北7日電）立法院經濟委員會今天審查112年度台電預算案，國民黨立委楊瓊瓔關注落實淨零碳排政策，主張刪減新台幣600億元購煤預算，但與會朝野立委對此未能獲致共識，經濟委員會決定保留此案送黨團協商。

112年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管台灣電力股份有限公司，其中，「材料及用品費—使用材料費－燃煤」，編列1732億餘元。

楊瓊瓔指出，台電112年度預算案於「火力發電」編列共計5614億餘元，辦理火力發電相關業務。她質疑，根據111年度、112年度預算書，台電編列購煤預算111年度為650億餘元，112年度編列1732餘億元，並未減少購煤預算，甚至還增加購煤預算約1082億元，如何落實政府淨零碳排政策，也與世界趨勢相悖。

楊瓊瓔提案主張，大幅刪除台電112年度預算案「材料及用品費—使用材料費－燃煤」預算1200億元。另外，對於部分民進黨立委質疑楊瓊瓔主張刪減的預算數目很大，「看起來有點意氣」，楊瓊瓔說，沒有意氣，為了人民，也為了台電。

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台電說明預算案編列相關理由，希望不要凍結與刪減預算，並表示優先使用再生能源，必要時多使用天然氣發電，少使用燃煤發電。對此，楊瓊瓔說，了解「增氣減煤」策略，但對中部民眾仍不公平，一定要減列明年度燃煤預算，要求改刪600億元。

多位民進黨立委表示支持加緊腳步落實淨零碳排政策，但反對貿然大幅刪減台電相關預算，爭議很大，宜先送黨團協商，並請台電再提供相關資料向立委說明。最後，擔任經濟委員會輪值主席楊瓊瓔裁定，保留此案送黨團協商。（編輯：郭無患）1111207