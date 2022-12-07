續拚再生能源 政院8日擬通過新建物應設屋頂光電

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（中央社記者賴于榛台北7日電）為導引各界善用地理環境優勢及利基，續拚再生能源發展，行政院會明天擬通過「再生能源發展條例」部分條文修正草案，未來強制新建、增建及改建符合一定條件的建築物，屋頂應設置太陽光電發電設備。

行政院會明天擬通過再生能源發展條例部分條文修正草案。經濟部在日前預告內容指出，為因應離岸風力發電、太陽光電、燃燒型生質能發電及地熱能發電發展趨勢，落實擴大再生能源推動及利用的政策方向，及希望導引各界善用地理環境優勢及利基，持續投入再生能源發展，因此提出草案。

經濟部在草案中提及，為強化屋頂型太陽光電推動措施，並參考德國立法強制建築物屋頂一定面積應設置太陽光電經驗，未來將強制新建、增建及改建符合一定條件的建築物，屋頂應設置太陽光電發電設備。

草案指出，前項一定規模、一定容量及其計算方式、受光條件及可免除情形的認定標準，將另外定之。

另外，經濟部考量離岸風力發電技術發展趨勢，逐漸朝浮動式風機發展，草案也刪除離岸風力發電設置「不超過領海範圍」的文字。

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為使地熱能探勘及開發申請程序及權責機關，有一致明確規範，並加速地熱能探勘許可與地熱能開發許可的審查，推動地熱能發電設備設置，草案新增地熱能探勘許可與地熱能開發許可的申請、審查程序等相關規範或限制。

草案規範，符合一定資格的申請人，為設置地熱能發電設備而有探勘地熱能的需要者，應向中央主管機關申請地熱能探勘許可，再由中央會同地方審查；若獲許可，地熱能探勘許可有效期間為2年，最多可有條件展延2年。（編輯：楊凱翔）1111207