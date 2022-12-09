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立委指戶政資料外洩 籲政府公布調查結果

2022/12/9 12:37（12/9 13:36 更新）
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時代力量立委邱顯智（左）、王婉諭（右）9日在立法院舉行記者會，指10月發生民眾個資重大外洩事件，引發各界關注，呼籲政府相關部門應有積極作為，盡快公布調查結果並說明因應措施。中央社記者張皓安攝 111年12月9日
時代力量立委邱顯智（左）、王婉諭（右）9日在立法院舉行記者會，指10月發生民眾個資重大外洩事件，引發各界關注，呼籲政府相關部門應有積極作為，盡快公布調查結果並說明因應措施。中央社記者張皓安攝 111年12月9日
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（中央社記者王揚宇台北9日電）時代力量立委邱顯智、王婉諭今天指出，今年10月發生民眾個資重大外洩事件，引發各界關注到底是哪個環節出了問題，呼籲政府相關部門應盡快公布調查結果及說明因應措施。

邱顯智、王婉諭今天召開「2300萬戶政資料全外洩，行政院還在睡？」記者會，要求行政院依法應有積極作為。

王婉諭說，今年10月有媒體揭露，民眾的戶政資料遭駭客於外國論壇公開兜售，然而該訊息揭露後，相關部會僅說明該批個資都是舊資料，否認由戶政系統外洩。

王婉諭指出，經過民間匿名人士提供資料顯示，2020年遭兜售的資料，僅包含約800萬筆不重複的身分證字號及1100萬筆電話資訊。然而，今年駭客所販售的資料，卻包含超過2300萬筆不重複的身分證字號，已幾乎是全體民眾數目。

王婉諭表示，近日匿名人士除進一步向媒體提供包含副總統賴清德、國安局長陳明通等政府高層的戶籍資訊，經比對證實具有高度真實性外，匿名人士也聯繫她跟邱顯智的辦公室，提供該批外洩資料中他們及其家屬的戶政資料，經檢視後也證實其正確性。

王婉諭指出，政府面對此重大個資外洩事件，有絕對的責任進行調查，並且應向民眾完整說明這會造成什麼風險，才能讓人民得以提高警覺。

邱顯智說，不論外洩源頭何在，政府是一體的，行政院應該承擔責任，將現行個資遭外洩程度與內容，向全國人民說明個人資料被侵害的事實以及已採取的因應措施。

邱顯智指出，從這次戶政資料外洩個案來看，如何補足人力，如何透過教育訓練強化公務人員基本的資安風險意識，這都是行政院、數位發展部責無旁貸的義務。（編輯：蘇志宗）1111209

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