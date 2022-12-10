國際人權日 馬英九籲強化保護婦女

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北10日電）前總統馬英九今天表示，他擔任總統時，將聯合國防止歧視婦女公約，透過立法院變成國內法，提升婦女權益；他認為，保護婦女人權，不只要做到反抗、拒絕，更要制裁，不能讓傷害婦女者逍遙法外。

馬英九在世界人權日的今天，出席了由國際蘭馨交流協會中華民國總會所舉辦的「反暴力16天運動30周年記者會」，他在致詞時表示，戰爭是對人權傷害最大的行為；今年聯合國的主題，則是要結束對婦女與女童的暴力行為，鼓勵、呼籲各國政府合作，支持婦女運動。

馬英九認為，他從事公職以來，重視婦女權益，1990年代政府修憲時，他擔任不分區國大代表，參與修憲工作，在增修條文第10條，納入「國家應維護婦女之人格尊嚴，保障婦女之人身安全，消除性別歧視，促進兩性地位之實質平等」，這條文非常周延，因為是促進兩性實質平等，不是只是形式平等，這非常重要。

馬英九指出，他在擔任總統時，持續保障婦女地位，提升婦女權益，聯合國在1979年通過聯合國防止歧視婦女公約，他把公約透過立法院變成國內法，提升婦女權益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬英九也說，他非常重視二戰時期，慰安婦所受到的殘害，中國大陸、韓國分別有20萬名慰安婦，台灣雖然只有1200位，但即便只有一個人受害都不能同意，所以他在2、30年中，與前慰安婦保持聯繫，幫忙募款爭取補償。

記者會並邀請水墨畫大師余勝芳，他在馬英九的見證下，現場創作一幅達摩畫，並將畫作致贈給國際蘭馨交流協會，此畫作日後將義賣，所得全數捐出，做為兩性平權與婦女公益使用。（編輯：郭無患）1111210