赴竹中百年校慶 柯文哲指在母校學到堅持等3精神

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國立新竹高中11日舉辦100週年校慶活動，台北市長柯文哲（前右2）及新竹市長當選人高虹安（前右3）受邀出席。身為校友的柯文哲說，在母校學到堅持、紀律、民主自由的精神。（高虹安辦公室提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月11日

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（中央社記者管瑞平新竹市11日電）台北市長柯文哲今天以校友身分出席國立新竹高中百週年校慶活動，他說，在母校學到堅持、紀律、民主自由的精神，養成超強抗壓力，高虹安雖不是校友，也需要這種勇氣才行。

新竹高中今天舉辦100週年校慶暨校史館開幕典禮，柯文哲及新竹市長當選人高虹安受邀出席。

柯文哲致詞時表示，他是民國63年入學，家裡2代有6人是竹中人，新竹高中百年來孕育人才眾多，也是桃竹苗地區數一數二，歷屆校友中，有16人擔任中研院院士。

柯文哲指出，新竹高中對他最大的改變，是在人格養成教育期間，在當年升學主義時代，竹中是少數沒有把音樂課、美術課拿去上學科的學校。

他說，這種精神翻譯成政治語言就是「該怎麼做就怎麼做」，對他而言，政治只有3個原則，對的事情做、不對的事情不要做、認真做，看起來簡單，但難在「堅持」。

柯文哲提到，他在台北市長任內堅持每天上午7時30分準時開工，別人覺得困難，但當年在竹中越野賽跑若跑不過關，就是寒暑假回學校跑操場，跑到及格為止，這就是「紀律」。

另外，竹中有「3大鐵條」，打架、偷竊、作弊，直接退學，皇親國戚關說都沒用，就是紀律法治精神。

柯文哲說，在白色恐怖時代，竹中算是全台灣最自由開放的學校，動員月會可以直接上台與校長辯論，圖書館裡有「自由中國」雜誌，很特別，他學到堅持、紀律及民主自由的精神。

他指出，感謝當年老師教導及環境養成教育，養成他如今的超強抗壓力，1人對打2黨毫無懼色，「高虹安雖不是校友，我看她也需要這種勇氣才行」。

新竹高中校長郭珍祥今年8月就任，她是竹中創校百年來首名女校長；新竹市長當選人高虹安將是新竹建城以來首名女市長。

高虹安指出，這代表著新竹市有更進步的思維，不論任何性別、年齡都可以在新竹市有很好的發展，而新竹高中過去孕育許多傑出人士，在社會上都有許多貢獻，祝福新竹高中校運昌隆。（編輯：戴光育）1111211