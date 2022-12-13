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陳其邁返台 鼓勵民眾到日本旅遊

2022/12/13 18:29（12/13 19:31 更新）
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高雄市長陳其邁（前）結束訪問日本行程，13日下午搭機返台，陳其邁推著簡便行李走出機門，向採訪媒體表達感謝，也鼓勵民眾可把握機會到日本旅遊。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年12月13日
高雄市長陳其邁（前）結束訪問日本行程，13日下午搭機返台，陳其邁推著簡便行李走出機門，向採訪媒體表達感謝，也鼓勵民眾可把握機會到日本旅遊。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年12月13日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）高雄市長陳其邁今天結束訪問日本行程返台時，在桃園國際機場表示，一切按計畫進行；陳其邁向採訪媒體表達感謝，也鼓勵民眾可把握機會到日本旅遊。

陳其邁推著簡便行李走出機門，面對守候採訪的媒體揮手致意。

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記者詢問是否滿意訪日成果？陳其邁只說：「謝謝」，但鼓勵民眾可把握機會到日本玩，「現在的日本很漂亮」；陳其邁隨後在幕僚陪伴下，領取COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑後通關離開。

陳其邁11日率高雄市政府團隊訪日，昨天拜會東京都知事小池百合子，與友台日本國會議員交流，今天一早更參訪豐洲市場，希望借鏡遷建成功案例，作為前鎮區魚市場改造藍圖。（編輯：李明宗）1111213

#陳其邁
#日本
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