鄭文燦：兩岸經貿爭議要透過機制解決

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市長鄭文燦今天表示，政府會盡力消除可能的障礙，讓兩岸經貿往來回到常軌。他希望能讓兩岸經貿往來正常化、制度化，若有爭議也要透過機制解決，而不是片面來決定。

鄭文燦上午出席市政會議，他在會前接受媒體聯訪，對於記者詢問，如何看待副總統賴清德將登記參選民進黨主席，鄭文燦表示，民進黨黨主席登記是從12日到16日，賴副總統已決定參選，他除了祝福也會給予協助，希望透過黨主席改選，讓黨的團隊能形成新的隊形，因應新挑戰。

鄭文燦指出，2024年的總統大選，關係到執政路線能否繼續，以及台灣未來發展，這是個關鍵的選舉，大家要用全新思維看待黨的團隊，最重要是保持黨的團結、面對問題的誠懇度，以及開創新局的能力等幾個方面。

記者追問，如何看待媒體人胡忠信說鄭文燦明年有機會接任行政院長組閣。鄭文燦表示，「我尊重各種不同的評論。」

記者又問，昨天檢討小組開會的結果如何。鄭文燦說，昨天檢討了約30個議題，包括提名時程較短，執政的成績跟人民的感受有距離，面對假訊息，特別是各式各樣的短影片在各社群媒體傳播，不能有效的澄清，造成許多形象或資訊被扭曲，相關部分都進行檢討。

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鄭文燦指出，另外包括因為防疫、通膨、兵役等問題，帶來年輕人對於現況採取不投票的態度，或者是沒有投給執政黨，這些原因會進一步彙整成一份報告，此外，今天還會有個百工百業的座談會，也會聽取社會各種不同團體的看法。

對於中國暫停輸入台灣水產品、酒類。鄭文燦說，貿易的障礙是來自對岸，政府會盡力消除可能的障礙，讓兩岸經貿往來回到常軌。台灣該做的都應做好，但若刻意製造的路障是來自對岸，「我想這個部分是有涉及到政治的操作」，還是希望讓兩岸經貿往來正常化、制度化，若有爭議也要透過機制解決，而不是片面來決定。（編輯：李錫璋）1111214