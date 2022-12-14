民眾黨高市黨部助理費惹議 馮啟彥出示文件澄清

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）代表民眾黨參選今年高市議員的李佳玲日前爆料市黨部主委馮啟彥要求簽切結書，要候選人當選後提撥助理費等內容引發爭議。馮啟彥今天提出最終簽署版本澄清，並表示是誤解。

人在外地的李佳玲今天也透過電話擴音方式，在記者會上表達想法。她說，馮啟彥當時告知她，其他人都同意，只差簽名，所以覺得原本文件內容就是定稿，後來先離開，不清楚修改內容如何。不希望其他政黨因此見縫插針、扭曲事實，自己只是提出問題，對於今天黨部開記者會是認同的。李佳玲這次投入高雄市議員第7選區（三民區）選舉，以4220票落選。

李佳玲日前在臉書發文，遭馮啟彥要求簽切結書，切結書內容包括選上議員要捐款給高雄黨部新台幣10萬元以上；議會助理須有1個名額留給高雄黨部幹部；每月要提撥0.5至1個助理費用支付高雄黨部助理薪水。

李佳玲最後拒絕簽名，這份切結書內容也引發議論，遭質疑涉詐助理費。馮啟彥與其他多名高市議員候選人下午召開記者會說明，希望澄清外界疑慮。

馮啟彥說，自己的初心是希望為黨部籌措資源、留住人才及凝聚向心力和共識，一開始提出的是切結書初稿供大家討論，當時開會在場的議員候選人陳妙真、劉家榮是律師，經由2名律師逐字斟酌後定稿，有提出最後的簽署版本。

馮啟彥今天公開這份最終版切結書，內容包括當選後將選舉補助款1/3給黨部發展黨務；安排1名助理專責與黨部聯繫，協助議題合作之用，及當選後全力協助黨的發展，並遵從黨決議事項。

馮啟彥說，當時簽署的就是討論後最終版，這幾天網路過度揣測對民眾黨造成傷害，因此需予以澄清。李佳玲當天開會因有事先離開，因此沒看到最終版本：這件事起因於溝通不良，對於引起誤會和不安願意道歉。

至於曾代表民眾黨參選2020年高雄市立委第8選區（前鎮、旗津、小港）的敖博勝13日在三立政論節目「94要客訴」爆料，指民眾黨「2019年要求簽署承諾書，要求當選後回捐立委薪水等費用10%」。李佳玲今天說明，時任民眾黨秘書長張哲揚約見當天自己也在場，並駁斥「沒有敖說的那些內容」。（編輯：孫承武）1111214