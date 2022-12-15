國軍體測新增折返跑等10選項 明年1月實施

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（中央社記者游凱翔台北15日電）為強化國軍體能訓練成效，國防部參照美軍訓練標準，並與國訓中心合作，從原本三項體能測驗（仰臥起坐、伏地挺身、3公里跑步），再新增引體向上、平板撐體、折返跑等10個選項，將於明年1月實施。

國防部上午舉行「國軍基本體能多元訓項」說明記者會，訓練參謀次長室軍事訓練處長劉慎謨少將、陸軍步兵訓練指揮部運動科學推廣中心主任蕭嘉銘上校、國家運動訓練中心運動科學處長吳柏翰教授出席。

劉慎謨指出，國軍現行基本體測項目為3類3項（仰臥起坐、伏地挺身、3公里跑步），近期參考美軍訓練「優質睡眠、均衡營養、多元運動」3要素，由陸軍步訓部科學中心主導，並與國訓中心討論，經過示範、學術研討、三軍部隊驗證等過程，除維持現行3項訓測項目，再增1類10項，共4類13項，於明年1月1日施行。

劉慎謨解釋，第1類上肢肌群，原本訓項為伏地挺身，新增男子引體向上（女子屈臂懸垂）、壺鈴平舉項目；第2類為腹部核心肌群，原為仰臥起坐，新增平板撐體、仰臥捲腹；心肺耐力項目，原為3公里跑步，新增5分鐘跳繩、5公里健走、800公尺游走、20公尺漸進式折返；另也新增柔軟度類別，項目為坐姿體前彎、抓背。

劉慎謨舉例，戰車部隊裝填手需將砲彈扛進戰車，因此需上肢肌群能力；步兵射擊、變換動作等，涉心肺耐力與腹部核心，國軍將這些戰訓項目設計體測科目。劉慎謀強調，並不會因新增相關類別及項目，而降低官兵體測標準。

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吳柏翰分享，多元訓練概念主要來自美國陸軍，此次國軍新增項目的目的就是要與民間體適能接軌。以仰臥起坐為例，美國陸海空軍都能以平板撐體來取代仰臥起坐等項目；有氧部分，美國海軍可選擇跑步、划船或游泳。

蕭嘉銘則表示，為廣儲部隊運科師資，國軍2020年迄今已招訓體幹班、運動科學師資班、游泳師資班、格鬥師資班及戰技師資班等5類班隊，共計3463人取得師資證書，歸建後發揮種子教官功能，扎根基層運科專業技術，提升官兵訓練成效。（編輯：張均懋）1111215