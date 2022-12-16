新北正副議長案民進黨團開放登記 首日無人表態

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（中央社記者高華謙新北16日電）民進黨新北市議會黨團指出，今天開會討論正副議長及黨團總召人選，但無人推舉及表達參選意願，若截至21日都沒人登記，將透過黨中央指派或黨團內推等方式，最晚23日確定人選。

新北市第4屆議員將在25日宣示就職，並選出議長及副議長。藍營日前已完成議長、副議長參選意願登記，僅現任的蔣根煌、陳鴻源登記。

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民進黨新北市議會黨團表示，今天開會無人表態參選或推薦，但或許私下會有議員找他黨合作，只是目前沒公開表態，因此將開放意願登記到21日，若還是沒人登記，將由黨中央指派、黨團內推或有人在開會中推薦等方式確定人選，23日開黨團會議時將做出最終決定。

地方人士分析，新北市議會66席議員，過半至少要達34席，改選後國民黨32席、民進黨28席，藍綠皆未過半；民眾黨這次首次搶進1席，無黨團結聯盟2席及無黨籍3席，也使得藍綠以外的少數再次成為議會運作關鍵力量，不過因國民黨居多數，預料仍可掌握正副議長寶座。（編輯：戴光育）1111216