黃志揚智庫演說 土耳其外交新血聚焦台美中關係

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駐土耳其代表黃志揚17日為土耳其國際關係智庫「外交政策協會」的「外交官學校」課程進行線上演講。與會學者及學生在演講後連續提問，聚焦台灣如何看待中國的威脅及台美中關係等議題。（駐土耳其代表處提供） 中央社 111年12月18日

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（中央社台北18日電）駐土耳其代表黃志揚為土國主流國際關係智庫「外交政策協會」的「外交官學校」課程線上演講，並向130多位學者與學生分析台外交政策及重大挑戰。與會者連續提問，聚焦台灣如何看待中國威脅及台美中關係。

黃志揚17日應邀演講時強調台灣面積雖小卻持續自我提升及發展，在強鄰脅迫下始終屹立不搖，堅韌捍衛民主體制，同時推動經濟高速成長。台灣的教育水準高，工作勤奮，使台灣的科技、工業及貿易等產業穩定發展，在全球名列前茅。

黃志揚也提及台灣傲人的經貿成就來自於全島超過新台幣7兆元的產業聚落，其中科技發展，特別是半導體產業的高度競爭力，以及在全球重要產業的供應鏈不可替代性角色，已實際產生台灣矽盾的戰略性意義。

黃志揚提到台灣的外交政策，重點在維護國家主權和人民福祉。並在互惠互利的基礎上，致力創造與友邦間的永續夥伴關係，並強化與友好及理念相近國家在不同領域的實質合作關係。

他也說，台灣政府關切全球議題，並積極參與國際組織，增進國際合作，善盡國際成員的義務，也支持解決國際和區域爭端的和平解決機制，投入國際社會的行動，如反恐、防疫和人道主義救援等，以做出適切貢獻，證明台灣是世界一股良善的力量。

與會學者及學生在演講後連續提問，聚焦台灣如何看待中國的威脅、台美中關係、台灣國防議題及軟實力，也有與會學生表示有興趣前往台灣留學，詢問是否有提供獎學金等相關議題。

駐土耳其代表處指出，外交官學校（Diplomat's School）為外交政策協會（Foreign Policy Institute）近年來與各知名大學合作推動的學程，廣受國關領域關注及學生歡迎。

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協會今年與土國著名私校首都大學（Başkent üniversitesi）合作學程，自12月10日起至明年2月的每週末兩天於線上或虛實混合授課，邀請許多土國及外國大使，重量級國際關係學者演講各區域研究及國際政治經濟等主題。

此外，外交官學校為土國外交新生代了解國際關係與區域研究的著名學程，報名最終並獲同意參與的人員包含不少已考上土耳其外交部、有志從事外交工作的青年學子及國際關係研究生等。（編輯：韋樞）1111218