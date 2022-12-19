瓜地馬拉明年3月辦台灣友邦高峰會 邀蔡總統共同主持

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（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文今天接受瓜地馬拉新任駐台大使巴迪亞呈遞到任國書，巴迪亞說，瓜地馬拉有意在2023年3月舉辦台灣的友邦高峰會議，促進友邦之間的交流，蔡總統行程若允許，盼蔡總統與瓜地馬拉總統賈麥岱共同主持會議。

蔡總統上午在總統府接受瓜地馬拉共和國新任駐台特命全權大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）呈遞到任國書。

蔡總統致詞提到，這些年台灣與瓜地馬拉在各領域持續深化交流，即使在疫情挑戰下，雙邊貿易穩定成長，合作的腳步也沒有停下來，今年1月瓜地馬拉在台成立商務參事處，7月份台灣也邀集廠商組團到瓜地馬拉考察，持續擴大雙邊經貿交流。

蔡總統表示，今年8月面對中國持續軍演，瓜地馬拉外長步卡羅訪問台灣表達支持，在9月的聯合國大會，瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）也為台灣仗義執言，她要特別感謝瓜地馬拉對台灣的支持。

蔡總統說，巴迪亞出任駐台大使，也代表賈麥岱對台灣的重視。巴迪亞是資深優秀的外交官，也是台灣的老朋友，早在1992年巴迪亞曾陪同前總統塞拉諾訪問台灣，後來巴迪亞多次來台，也參加過遠朋國建班的課程；她相信以巴迪亞豐富的歷練，一定能協助台灣和瓜地馬拉持續深化夥伴關係。

巴迪亞隨後致詞表示，藉由今天呈遞的國書，瓜地馬拉政府重申有意繼續維繫瓜地馬拉共和國與中華民國台灣之間密切友好邦誼，同時也顯示，在兩國人民政府持續耕耘之下，所發展出深厚且不曾間斷的情誼。

巴迪亞說，瓜地馬拉是中華民國台灣的朋友及盟邦，兩國將共同努力，讓全世界都看得到兩國友情，以及捍衛自由、主權、民主、經濟、社會發展等共同價值的堅定信念。

他表示，瓜地馬拉曾多次在國際多邊區域及雙邊場域，表達對台灣的友誼及承諾，今年9月再度在聯合國大會上，賈麥岱表達瓜國堅持與世界各國同聲呼籲停止對台灣主權的威脅，以及反對威權體制在全球擴張，危害人民自決主權與各項權利的立場，以及對中華民國堅定的支持。

巴迪亞指出，瓜地馬拉做為台灣不變的友人及盟邦，有意在2023年3月間舉辦台灣的友邦高峰會議，促進友邦之間的交流之外，同時再次重申對中華民國台灣的承認與支持，蔡總統若行程允許，瓜地馬拉期盼蔡總統與賈麥岱共同主持如此重要的會議。

另外，巴迪亞也說，將尋求更多有助於深化兩國歷史邦誼以及合作關係的契機，讓兩國關係更上一層樓。

他說，蔡總統面對破壞區域和平穩定以及不曾間斷的台海威脅與軍事演習，所展現的堅毅有力的領導風格，令他敬佩不已，他同時也要對台灣人民表達最由衷欽佩，台灣人是國家韌性以及捍衛民主價值的最佳典範。（編輯：謝佳珍）1111219