小三通復航評估 王必勝：防疫報告已交陸委會

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北19日電）春節將至，期盼小三通復航聲浪再起，指揮中心指揮官王必勝13日赴金門，掌握離島醫療整備，他今天表示，已將防疫評估轉交陸委會，提供陸委會決策參考，尚未收到結論。

兩岸小三通客運航線自2020年2月10日起，便因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停航至今，兩岸皆無法透過小三通往來。

王必勝今天下午在中央流行疫情指揮中心記者被問及，小三通是否可能在春節前重啟，他回答，已交由決策單位做最後決定，上路時間點不能確定，身為疫情指揮官的他對於小三通開放與否的建議，必須小心謹慎處理，因為金門、馬祖都是離島，醫療量能可能首當其衝。

王必勝進一步解釋，金門、馬祖的醫療防疫量能，在沒有開放小三通期間，雖然足夠當地居民使用，但僅是達到平衡狀態；如果開放小三通後，經過金門、馬祖的中轉旅客，當中如果有許多確診者，可能造成離島醫療很大衝擊，近日都有評估各種狀況，政策出來後的做法，皆會做預先準備。

另外，針對台灣本土疫情趨勢，王必勝說，上週疫情數據較更前一週看起來有增加，但幅度還算小，在考量到今天單日新增個案數較上週同日少，研判目前可能是疫情起伏階段，是否為下一波疫情上升的開始，還需要觀察2至3天，希望民眾接種次世代疫苗，增加保護力。

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據指揮中心統計，截至昨天止，已有61萬7543人次接種BA.5莫德納雙價次世代疫苗。指揮中心發言人莊人祥表示，有21個縣市安排入校替國小學童接種，家長可根據學校接種通知，規劃小孩接種時程。

至於國高中部分，12個縣市有入校接種服務，莊人祥表示，其餘沒有參加入校接種的縣市，家長可以自行帶孩子去合約院所預約施打，呼籲民眾趁著在疫情低谷期、較少人施打疫苗時間接種。（編輯：陳清芳）1111219