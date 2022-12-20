時力：排黑條款非萬靈藥 更須強化透明政治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北20日電）各界期待強化掃黑，促進清廉政治的效果，時代力量立法院黨團今天召開記者會，表明時代力量絕對支持將黑金權勢掃除於政治場域之外，但也提醒排黑條款絕不是萬靈藥，更須強化透明政治。

時代力量立法院黨團召開「拒絕黑金勢力涉入政治，排黑條款不是萬靈藥」記者會，黨團總召邱顯智主持，副總召陳椒華和幹事長王婉諭共同出席。

陳椒華表示，公開透明是清廉政治的基礎，政府應該透過資訊公開，協助選民選賢與能，達到同樣促進清廉政治的效果。

她說，時代力量主張，應將候選人涉犯全部或合理篩選一部刑事案件的犯罪紀錄，登載於選舉公報上，透過登載前科，彰顯選舉公報傳遞「正確資訊」的核心宗旨與實質意義，作為選民投票的參考依據。

王婉諭表示，黑金政治之所以難以改變，往往在於黑金勢力與政黨或政治人物的關係，並不止於表層的合作或提名而已，實際更嚴重的往往是外界很難看見的金流與人際網路。

她指出，很多地方黑金勢力找背景乾淨的親信或親人參選，但實際上只是換湯不換藥；又或者這些勢力乾脆直接找上當選者，透過各種影響力來滲透政治運作。

王婉諭質疑，在這樣的前提下，即使修法通過，讓黑金勢力無法在「名目上」參與競選，也無法真正杜絕黑金勢力透過代理人、白手套參選，所謂的候選人最後只會淪為傀儡，黑金躲在背後繼續操縱，規定被規避、無法執行，變得一點用都沒有。

邱顯智也質疑，不讓曾犯黑毒槍等罪的人參選，不表示就能排除黑金政治，黑道只要透過代理人和白手套，私下利益輸送，照樣可以影響政治。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於排黑條款相關修法，邱顯智提醒，立法也必須合乎憲法、合乎比例原則及平等原則的要求，黨團會研擬相關的提案。

記者會上，時代力量黨團聲明，讓黑金退出政治，是全民的期盼，也是黨團在國會最優先的工作之一；排黑條款絕不是萬靈藥，如何強化透明政治，對於公職人員操守行為的法律規範，甚至去處理黑金的來源，包含各類型的不法行為，都是必須認真去面對，呼籲政府和各黨派，認真面對黑金滲入台灣政治的嚴重問題。（編輯：趙蔚蘭）1111220