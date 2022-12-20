抖音疑在台灣設分公司 登記地查證為出租套房

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（中央社記者蘇木春台中20日電）中國短影片平台抖音所屬的北京字節跳動，疑在台灣設分公司。記者今天走訪公司登記處所，為一處住宅大樓，管理員表示，登記地為出租套房，負責人辦公處所與住處皆不在這裡。

中央社記者今天上午前往公司登記地址，設在台中市東區一處社區大樓內，管理員向記者表示，大樓主要是套房住宅，一層樓有14戶，登記地址為出租戶，原先登記的是「昇洋國際生技有限公司」，不清楚何時更改公司名稱。

管理員說，登記地址僅為公司登記處，負責人辦公處所與住處皆不在這裡，先前還曾看過負責人出入，但已許久未見對方。記者找到社區管委會主委，她則表示，因出入住戶數量較多，無法得知住戶個人在大樓登記什麼公司。

經查看登記地址信箱，未關未設置公司名稱名牌，信箱也未見公司相關信件。記者從昨天晚間至今天致電公司登記電話，但截至中午前仍未獲回應。

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關於「昇洋國際生技有限公司」變更登記為「字節跳動台灣股份有限公司」部分，台中市政府經濟發展局說，昇洋民國107年3月成立，由台灣人出資，今年11月核准變更公司名稱，地址登記在台中市東區十甲路，董監事都是台灣人，資本額新台幣1200萬元。

經發局說，這案由經濟部中部辦公室辦理，並核發公司名稱預查核定書後，再由業者檢附公司登記辦法規定文件向中市府申請公司名稱變更登記。（編輯：黃世雅）1111220