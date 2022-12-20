爭取連任台南議長 郭信良盼各政黨考慮市民感受

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市議會將於25日進行正副議長選舉，爭取連任的無黨籍議長郭信良今天宣布獲台南7大社團連署支持，並指稱民眾希望有穩定、開放的議會，盼各政黨放下成見、考慮人民感受。

郭信良透過新聞稿指出，參與連署者包括台南市商業會及台南市守望相助巡守大隊理事長宋俊明、台南市總工會理事長陳水林、台南市職業工會總工會理事長黃江福、台南市大台南不動產開發商業同業公會理事長胡炳昆、台南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志及台南市義勇消防總隊總隊長黃崇銘。

郭信良表示，擔任議長3年多來，以全民議長自我期許，沒有一天敢鬆懈，因此議會與市府之間議事和諧，各項議案都能順利審議；此外，議會敞開大門，舉辦多元親民活動，帶動台南觀光旅遊業，讓台南市政經並進，這都是民眾所樂見的。

郭信良指出，台南市議會幾年來在透明度及清廉度都極力自我要求，也都有成效，例如2020年受到公民監督國會聯盟肯定，評比為全國地方議會透明度第一名，而且還從調查局商調人員到議會，協助把關招標流程，防制弊案。

郭信良說，市民對台南市議會的用心轉變看在眼裡，才有今天7大社團的連署，希望他能繼續擔任議長。

郭信良表示，各個政黨有各自立場，但都要傾聽人民聲音，不能脫離民意，台南市民需要的是穩定、有效率監督市政並帶給人民福祉的議會，既然市民期待他繼續擔任議長，希望各政黨放下成見，考慮人民感受。

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郭信良指出，對於民進黨議長參選人所說，要讓議會回歸市民，可能對方3年多來從來沒有好好感受台南市議會的改變，這樣對所有議會同仁不公平。

郭信良表示，這幾年來自己事事親力親為，一步一腳印服務人民，議會審查議案數、議會功能的擴大與加強，都是前所未有，真正做到全民議長，讓議會成為全民議會，這些行動是最佳佐證，很感謝市民及各大社團鼓勵與肯定。（編輯：陳仁華）1111220