基隆市正副議長選舉 國民黨推派蔡旺璉、何淑萍

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國民黨基隆市黨部20日舉辦基隆市議會議長假投票，投票結果由現任議長蔡旺璉（左）勝出，將代表國民黨參選議長；至於副議長人選，由於僅何淑萍（右）參選，在會中獲得一致鼓掌通過。中央社記者王朝鈺攝 111年12月20日

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）國民黨基隆市黨部今天舉辦基隆市議會議長假投票，投票結果，由現任議長蔡旺璉勝出；至於副議長部分，僅何淑萍參選，在會中獲得一致鼓掌通過。

基隆市議會共31席市議員，國民黨在第20屆市議員選舉拿下13席，民進黨12席，親民黨2席，無黨籍4席，藍綠均未過半。國民黨基隆市黨部下午舉辦議長假投票，共有黨籍市議員蔡旺璉、呂美玲參選。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝接受媒體聯訪表示，除市議員俞叁發出國，委託市議員宋瑋莉行使權利外，其餘12人都出席投票，投票結果，蔡旺璉獲得9票，呂美玲獲得4票，蔡旺璉將代表國民黨參選議長。

吳國勝說，13名黨籍市議員當選人都要全力支持蔡旺璉與何淑萍，團結一致對外，希望能順利蟬聯議長及副議長，讓新市長施政順利。25日議長、副議長投票，若有黨籍市議員違紀，將以黨紀處分，最嚴厲可開除黨籍。

吳國勝表示，市黨部正積極與親民黨、無黨籍市議員密切接觸，對於議長及副議長選舉感到審慎樂觀。

蔡旺璉指出，非常榮幸能獲得肯定，他代表國民黨參選議長，除要團結國民黨籍市議員外，也要爭取友黨及無黨籍市議員認同，讓國民黨能在基隆市議會，再次取得議長及副議長寶座。

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何淑萍說，感謝支持讓她能代表國民黨參選副議長，她若能當選，會扮演好副議長角色輔佐議長，國民黨在基隆市重返執政，希望她與蔡旺璉也能出線，讓議事推展順利、和諧。

另外，民進黨黨內人士指出，民進黨基隆市議會黨團已達成共識，支持市議員童子瑋參選議長，至於副議長人選，黨內除積極整合外，也不排除支持非民進黨人選，換取議長獲最大的勝算。（編輯：戴光育）1111220