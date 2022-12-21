朱立倫：民進黨違法濫權 用司法針對縣市長當選人

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨主席朱立倫今天說，這幾天再次證明民進黨違法濫權，針對新竹市長、苗栗縣長當選人，用不成比例的司法手段，進行司法調查或提當選無效之訴，這樣的做法，大家絕不能接受。

朱立倫下午在國民黨中常會表示，選前大家看到民進黨透過奧步，抹黑、抹紅，在南部掛布條指「投給國民黨就是投給共產黨」，但國民黨候選人挺過來，因為民眾很理性，知道國民黨才是真正愛台灣的政黨，抹黑、抹紅招數沒有用。

朱立倫說，民進黨選前透過司法手段打壓宜蘭縣長林姿妙，最後民眾用選票支持林姿妙；民進黨選後針對新竹市長、苗栗縣長當選人用不成比例的司法手段，進行司法調查或是提當選無效之訴。法律之前人人平等，大家堅定支持司法正義，對於不成比例或有任何政治動機，意圖透過司法翻盤的做法，絕不能接受。

朱立倫表示，台灣民主走到今天，不要再用奧步、不要再動用任何不法手段，民眾、國際都在看。他也呼籲國民黨所有執政縣市長，未來一定要謹慎嚴格要求，因為民進黨可能會動用各種方式，針對當選縣市長，動用各種司法手段，大家要團結一致，守護台灣民主，守護真正的司法正義。

朱立倫也說，當今執政黨面對問題只會把矛頭指向對方，民進黨持續內鬥、爭權奪利、不好好做事，只會把責任推給別人，最具體的就是民眾最關心BNT次世代疫苗為何買不到。

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朱立倫指出，民進黨用各種理由，甚至荒謬的搶藥理由，阻擋台灣民眾從中國大陸回台過年；民進黨可否摸摸良心，小三通跟增加航點是台灣人使用，沒有任何大陸人或觀光客可以用這樣的方式來台灣，竟然說要來搶藥，難道自己人不能回來看病拿藥，請民進黨發揮同胞愛，讓台生、台商回來過年。

此外，民進黨立委鍾佳濱、蔡適應等人提出排黑條款修法，增訂選舉公報登載前科卻刪除學歷，朱立倫說，一個民主國家怎麼會這樣做，學經歷、年齡都不放，只能放政黨是民進黨，難道這個最重要。（編輯：謝佳珍）1111221