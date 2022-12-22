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小三通分階段復航 國民黨籲政府不要只做一半

2022/12/22 12:33
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（中央社記者劉冠廷台北22日電）小三通將分階段復航，預計首波開放以金馬地區民眾優先，國民黨今天表示，政府不要做一半，不僅金馬地區民眾有探親與人道需求，在大陸地區的數十萬台灣民眾同樣有返台探親、與家人團聚的需求。

兩岸金廈小三通客運航線自2020年2月10日起，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停航至今，兩岸皆無法透過小三通往來。大陸委員會今天在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，預計首波開放以金馬地區民眾優先，實施期間自2023年1月7日至2月6日止。

對此，國民黨文傳會副主委林家興受訪表示，民進黨過去用種種荒謬理由，包括大陸民眾可能來搶藥等，意圖阻擋在對岸台灣同胞利用小三通或是增加航點回台灣過年，這對在大陸工作的台胞、台生、台商相當不公平。

林家興指出，民進黨政府小三通開放不要做一半，不僅金馬地區民眾有探親與人道需求，在大陸地區的數十萬台灣民眾同樣有返台探親、與家人團聚的需求。

林家興呼籲，民進黨政府不應該忽略在對岸的台灣民眾的存在，應積極考慮綜合情況、妥善規劃第二波開放，讓在對岸的台灣民眾可以安全、便利的回台灣過個好年。（編輯：蘇志宗）1111222

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