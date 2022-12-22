台加溝通順利 駐蒙特婁辦事處可望明上半年開館

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）外交部將在加拿大增設駐蒙特婁辦事處，北美司長徐佑典今天表示，目前已進入最後籌設階段，包括確認辦公室地點等，最快可望在明年上半年開館。

知情人士透露，此次與加拿大政府討論設館，不論時程或進度都相當順利，印證加拿大政府公布印太戰略後，正積極強化與台灣等印太重要夥伴的關係。

知情人士表示，駐蒙特婁（Montréal）辦事處的規模大約與駐溫哥華、多倫多辦事處相當，將有大約8、9位外派人員，目前已找到3、4個辦公室地點，正在做最後評估確認。

外交部今天舉行例行記者會，徐佑典報告回顧今年台美與台加關係的多項重要進展。

徐佑典強調，美國拜登政府對台灣安全承諾仍堅若磐石，過去一年7度對台軍售，落實軍售常態化，對台軍售總價值約有28億6600萬美元，展現對台灣防衛能力的高度重視，台美也就如何用「創意性方式」讓台灣盡速取得不對稱戰力做了更多討論，「不論次數與深度都更勝以往」。

徐佑典說，美加重量級訪賓來台的次數與層級都達到新高，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年8月來台，是時隔25年之後首度有美國眾院議長來訪，美加地區訪賓即使在疫情期間，也持續來訪展現對台堅定支持。

徐佑典表示，雖然台灣的國境在今年10月才開放，過去一年北美司總共接待41位美加國會議員，還有3位美國州長，總共美加外賓大概350位。

他指出，台美全方位多層面夥伴關係，也透過不同形式再次提升，美國除持續支持台灣參與各項國際組織，並開啟台美21世紀貿易倡議等多項經貿對話，此外，台灣跟美國各州政府關係也持續深化。（編輯：郭無患）1111222