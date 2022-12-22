冬至赴南投發表政見 賴清德：最寒冷的夜會過去

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同額競選民進黨主席的副總統賴清德（後中）22日到南投縣舉辦政見發表會，他表示，九合一選舉民進黨雖失敗，但仍誠懇面對、勇敢檢討，不放棄未來使命；另外，人才很重要，未來若擔任黨主席，除要團結民進黨、發揮桶箍功能，他也會有計畫栽培人才。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年12月22日

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）民進黨主席補選候選人賴清德今天到南投縣舉辦政見發表會說，今天冬至，是夜晚最長的一天，九合一選舉失敗，也是民進黨最長的夜晚，共同打拚，相信最寒冷、最長的夜晚會過去。

民進黨主席補選，副總統賴清德同額競選，晚間到南投縣南投市舉辦「向黨員報告」政見發表會，前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、民進黨立委羅美玲、民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒、南投縣議員賴燕雪等人出席，縣黨部統計今晚約700~800名黨員出席。

蔡培慧致詞表示，她競選南投縣長看見經濟不好的人民占多數，但有些邊緣戶，政府未照顧到；羅美玲則認為確實忽略基層聲音，還有中國資訊戰也是威脅；賴燕雪則指出，這次選舉年輕人不出來投票，老人的票「被買走」，且中央對於高端疫苗、論文抄襲、黑金疑慮等問題未說明清楚，中央也沒有回應民意需求。

會中，有黨員認為縣黨部主委要負責，也有黨員認為這次選舉地方基層組織渙散、行政院未積極宣講正面政策並回應某些「網紅」指控，還有幾名黨員都認為治安不佳、司法不公、賄選問題嚴重，更有黨員直指中央執政者「要去聽地方聲音，不能只是坐在那裡」。

賴清德傾聽意見後全程以台語向黨員表示，政府用心施政，但可能與民眾需求有出入，對於選舉結果一定坦然面對，不逃避任何問題，並用誠意與社會對話，才能聽到真正民意，推動的政策才能得到人民支持。

賴清德表示，如果要重新站起，就是要誠懇接受選舉結果，誠實面對不足與錯誤，接受各界批評與指教，再提出對策，這樣才能解決問題，也要在失敗中得到教訓，但不能因失敗而失志、不能放棄，且目前中央由民進黨執政，還有立委等，仍有職責所在，不能失志。

賴清德說，民進黨雖在民主選舉失敗，但人民並沒輸，民主得到勝利與深化，這是令人感到安慰，在座許多人是資深黨員，因此，大家知道民進黨是在威權、專制時代創立，許多民主前輩一路打拚，打破黨禁、報禁、爭取言論自由、推動國會全面改選、總統直選，帶動台灣民主與國家發展，這就是民進黨的使命。

賴清德表示，新時代有新使命，過去爭取民主是面對國民黨，但現在包含對抗極權主義、中國對台軍事演習、印太地區的安全與穩定，台灣其實能擔起很大力量、發揮很大功能，更要守護現在民主自由、重視人權的生活方式、守護台灣這塊土地安全。

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賴清德指出，這次選舉雖然失敗，但透過誠懇面對、勇敢檢討，不要放棄未來使命；另外，人才很重要，未來若擔任黨主席，除要團結民進黨、發揮桶箍功能，他也會有計畫栽培人才，並透過公平制度，讓好的人才能為黨、為台灣打拚，讓好的人才得到社會支持。

賴清德說，今天是冬至，應是在家團圓的日子，感謝大家今晚出席，不論是批評或建議的發言，他都能感受到大家的「痛」，以及對台灣的關心與支持，民進黨是有理想的政黨，冬至是夜晚最長的一天，11月26日九合一選舉失敗，對民進黨來說，也是最長的夜晚，只有透過團結、加強不足之處，大家共同打拚，相信最寒冷、最長的夜晚一定會過去。（編輯：陳仁華）1111222