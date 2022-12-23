總統剪綵新建營舍 祈願「更好的台灣、更強的國軍」

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總統蔡英文23日上午主持「國軍興安專案砲兵第43指揮部考潭營區落成典禮」，與現場來賓一同剪綵、揭牌及入厝儀式，為耶誕點燈，把簽名後的「祈願卡」掛至耶誕樹上。中央社記者洪學廣攝 111年12月23日

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）總統蔡英文今天南下主持剪綵考潭營區「忠誠樓」啟用典禮，並在耶誕祈願寫下「更好的台灣、更強的國軍」，總統表示，明天是平安夜，感謝國軍辛勞，讓國人每夜都是平安夜。

總統蔡英文今天在國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、陸軍司令徐衍璞、第四作戰區指揮官楊海明及第43砲指部指揮官張冠軍等人陪同下，出席高雄仁武區主持「國軍興安專案砲兵第43指揮部考潭營區落成典禮」，並進行剪綵、揭牌及入厝儀式，視導官兵生活設施，最後進行耶誕點燈，在祈願卡寫上「更好的台灣、更強的國軍」掛至耶誕樹上，並頒發加菜金慰勉國軍辛勞。

蔡總統致詞表示，考潭營區改建後，將提供國軍更良好生活環境，落實政府「國軍保衛家園，政府照顧國軍」承諾。守護國家安全，維護區域和平穩定，最重要的屏障就是每個國軍弟兄姊妹。強化國防戰力、照顧國軍官兵，就是自己身為三軍統帥最重要責任。

蔡總統提到，這幾年來，政府除了積極籌獲國軍所需武器、提升單兵個人裝備，也加速推動「興安專案」，改善營舍居住環境。從民國106年推動至今，目標103案中，已經陸續完工7案，施工中78案，統包設計15案，今天考潭營區的忠誠樓，就是已完工的其中一案。

蔡總統指出，新落成的營舍不只寢室和生活環境更人性化，更有家的感覺，照顧官兵軟硬體設施也一應俱全。不論是提升身心健康的健身房以及健康管理中心，或是有雙語教學資源的閱覽室，都可以讓國軍弟兄在忙碌之餘充實自我、紓解壓力。

總統說，相信好的生活環境加上紮實訓練，可以讓國軍弟兄姊妹們展現更強戰力，也讓全世界看到中華民國國軍保家衛國決心。明天就是平安夜，特別感謝國軍辛勞，讓國人的每一個夜晚，都可以是平安夜。祝福各位耶誕及新年快樂。

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八軍團新聞稿指出，考潭營區原有兵舍老舊，且住用空間擁擠，105年納入「興安專案」核定建案，自106年到111年執行，108年規畫設計，總建造經費新台幣6億2000多萬元，109年1月9日開工，今年9月16日竣工，歷時近2年8月。

新建營舍屏除過去「大通鋪」的觀念，以套房式設計大幅提升方便性與舒適性，每人標準配備「一桌一床一櫃」；外觀造型則以標準化、模組化設計，兼顧簡約新穎以及現代感，呈現整體營區嶄新風貌。（編輯：黃世雅）1111223