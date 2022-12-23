國民黨公布花蓮縣正副議長人選 吳東昇搭徐雪玉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮議長選舉，國民黨提名吳東昇參選，縣黨部今天晚間公布搭檔為連任6屆的資深議員徐雪玉。吳東昇指出，徐雪玉曾任副議長，盼借重她的經驗，讓議事運作更順暢。

下屆新科議員25日宣誓就職後，將舉行議長改選，花蓮縣議會33席議員中，藍營占20席穩定過半，現任國民黨籍議長張峻有意連任，被依「排黑」不予提名，將與吳東昇競爭。

無黨籍縣議員9人，其中資深議員笛布斯．顗賚表態角逐副議長；民進黨佔3席自推人選，由張美慧搭擋新科議員胡仁順；另有1席民眾黨議員動向不明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨花蓮縣黨部晚間發布新聞稿指出，經吳東昇多方徵詢，決定與連任6屆、議事運作經驗豐富的徐雪玉搭檔參選正副議長，案經縣黨部報請中央，今天正式公文核定。

國民黨花蓮縣黨部指出，徐雪玉曾任壽豐鄉3屆鄉民代表，連續6屆當選縣議員，且曾任副議長，熟悉議會生態與議事運作，將全力輔選，並祭出黨紀，投票當天採記名投票，跑票者最重將開除黨籍。（編輯：郭諭儒）1111223