林飛帆：議長選舉遵守黨決議 反省台南沉痾勿派系化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北24日電）民進黨副秘書長林飛帆今天表示，將他反省台南市政亂象談話的用意「派系化」，無助解決問題；他呼籲，明天議長選舉遵守黨的決議，「議會不該再成為郭再欽和郭信良的禁臠」。

林飛帆日前反省台南市政亂象的發言，引發黨內派系解讀為「親賴系統」意志展現。林飛帆晚間被詢及此一問題時重申，發文用意很單純，台南的市政沉痾是集體鄉愿忍讓結果，他作為民進黨人，也有責任深自檢討，為何未能提早促成大家一起面對這些問題。

他指出，這些問題還有許多是現在進行式，當下與未來市政的整頓很重要，更是這幾天發言的唯一初衷。

林飛帆說，這兩天很多人想把問題再度導引到民進黨內的派系之爭，嘗試用派系目的來解釋他的用意；他再次強調，正因為過去無論是黨內還是黨外，習慣用派系角度詮釋對內的檢討反省，才讓台南的問題每下愈況，愈來愈糟。

林飛帆指出，不用把他的用意「派系化」，那對解決問題沒有幫助，並提醒，若是再用派系之爭來掩蓋問題本質，那問題只會更嚴重。

林飛帆說，明天就是議長選舉，他的態度立場很清楚，「議會不該再成為郭再欽和郭信良的禁臠」。黨也做成決議，「本黨各縣市議員除不得支持具黑金背景之人選外，也必須依照所屬黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，就是最嚴厲黨紀處分」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林飛帆表示，中評會主委賴瑞隆也表明，最嚴厲處分就是開除黨籍。他全力支持黨與中評會所做的決議跟態度。

對於郭再欽昨天的回應，林飛帆說，發文前就知道，郭再欽、郭信良等系統一定會反擊，甚至以派系之爭詮釋用意；但台南的沉痾若是不面對，不處理，影響會更大，民進黨人都有責任集體面對，他也有責任盡力阻止集團鄉愿導致的結果繼續發生。（編輯：林克倫、翟思嘉）1111224