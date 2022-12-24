義大利僑務座談 駐義代表李新穎肯定僑界貢獻

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駐義大利代表李新穎（左1）21日晚宴義大利重要僑務人士祝賀耶誕及新年佳節，同時舉辦義大利僑務座談。李新穎向旅義僑領表達感謝並說明工作成果。（駐義大利代表處提供）中央社記者陳攸瑋羅馬傳真 111年12月24日

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（中央社記者陳攸瑋羅馬24日專電）2022年即將進入尾聲，駐義大利代表處舉辦僑務座談，駐義代表李新穎感謝僑胞建言獻策，共同推展國家重要政策，盼在現有成果上持續建構台義關係的新里程碑。

駐義大利代表處21日以晚宴宴請僑務人士座談，向旅義僑領表達宣慰關懷之意，並祝賀耶誕及新年佳節。李新穎致詞時重點回顧他30多年前從設立駐義大利代表處迄今的各項重點外交工作。

他表示，台義兩國共同奠基緊密實質友好關係，諸如近期長榮航空直航米蘭、近4年台灣對義大利科技及產業投資逾10億美元，以及半導體科技合作等。

21日舉行的僑務座談安排駐法國代表處僑務組組長劉素秋宣介僑務工作重點，討論僑教、僑胞活動經費補助、僑民服務、僑商和僑務通訊等4大重要議題。

劉素秋說，僑教方面結合僑教網絡啟動台灣華語文國際教學，鼓勵義大利僑團及僑校成立「台灣華語文學習中心」，吸引當地成年人學習正體中文。

在僑胞活動經費補助方面，她提及鼓勵僑校申請僑委會編製的實體及數位華語文學習教材、課外讀物，歡迎僑校舉辦多元應用華語及中文的校外教學活動。

劉素秋另簡介僑委會在海內外各地分工及提供僑民服務等事項，包括便民貼心的LINE總機資訊諮詢服務。

與會的僑務人士包括僑務顧問王美紅、羅馬台灣同鄉會會長兼僑務促進委員羅容珍、托斯卡尼台灣同鄉會會長兼僑務促進委員吳家琪、僑務促進委員湯美快與周宸煜、佩魯賈慈蘊小學堂校長溫珍藍、羅馬中文學校副校長陳易文及義大利華商經貿聯合會祕書長賴雅歆等。活動座談現場近40人互動熱絡。（編輯：黃自強）1111224

駐法處組長劉素秋在義大利僑務座談，宣介當前僑務工作重點。（駐義大利代表處提供）中央社記者陳攸瑋羅馬傳真 111年12月24日