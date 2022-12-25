台南民進黨6正國會議員 議長選前聲明含淚投票

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市議會今天舉行第4屆議員宣誓就職暨正副議長選舉，民進黨6名正國會系議員在選前發表聯合聲明，呼籲民進黨重視黑金問題及改革等議題，但今天會「含淚投給這張黨證」。

日前未參與民進黨團一致性投票宣示的6名議員在會前發表聲明，由陳秋萍代表發言指出，一直以來堅持的重點都是拒絕替黑金、黑道背書，但也會含淚投給這張黨證，希望民進黨團要持續檢討。

郭信良抵達現場表示，「該是你的就是你的，不是你的爭也沒用」，隨即進入辦公室。

台南近日因正副議長發生多起紛擾事件，議會今天特別在入口加強安檢，警方也安排勤務護送議員抵達議場，現場也吸引大批採訪媒體，在幾名關鍵人物到場時蜂湧上前採訪。

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邱莉莉被問到會不會擔心有黨團成員跑票表示，相信黨團成員會一致性投票，民進黨中央黨部中評會主委賴瑞隆也到場坐鎮，相信議長選舉會很順利，選舉過程中雖有些紛擾，有些其實沒有外傳那麼嚴重，個人也沒有申請隨扈，相信今天選舉過後就會恢復平靜。

賴瑞隆表示，希望所有黨籍議員都能遵求黨團及黨中央決議進行一致性投票，此次以落實黨祭規範，如果沒有黨祭、黨魂，就不會有現在的民進黨，這次不管是投自己、投錯人或投無效票，中評會都視為跑票，開除黨籍。（編輯：黃世雅）1111225