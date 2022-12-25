更多編輯台推薦新聞：
裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
專題

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響
國際

美國一億人受凍、暴雪打亂交通 一次看懂極地氣旋影響

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂
運動

林來瘋紀錄片闖奧斯卡入圍初選 林書豪：太瘋狂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄議長之爭 民進黨康裕成首輪過半勝出
首頁 / 政治

台南民進黨6正國會議員 議長選前聲明含淚投票

2022/12/25 10:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市議會今天舉行第4屆議員宣誓就職暨正副議長選舉，民進黨6名正國會系議員在選前發表聯合聲明，呼籲民進黨重視黑金問題及改革等議題，但今天會「含淚投給這張黨證」。

日前未參與民進黨團一致性投票宣示的6名議員在會前發表聲明，由陳秋萍代表發言指出，一直以來堅持的重點都是拒絕替黑金、黑道背書，但也會含淚投給這張黨證，希望民進黨團要持續檢討。

郭信良抵達現場表示，「該是你的就是你的，不是你的爭也沒用」，隨即進入辦公室。

台南近日因正副議長發生多起紛擾事件，議會今天特別在入口加強安檢，警方也安排勤務護送議員抵達議場，現場也吸引大批採訪媒體，在幾名關鍵人物到場時蜂湧上前採訪。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

邱莉莉被問到會不會擔心有黨團成員跑票表示，相信黨團成員會一致性投票，民進黨中央黨部中評會主委賴瑞隆也到場坐鎮，相信議長選舉會很順利，選舉過程中雖有些紛擾，有些其實沒有外傳那麼嚴重，個人也沒有申請隨扈，相信今天選舉過後就會恢復平靜。

賴瑞隆表示，希望所有黨籍議員都能遵求黨團及黨中央決議進行一致性投票，此次以落實黨祭規範，如果沒有黨祭、黨魂，就不會有現在的民進黨，這次不管是投自己、投錯人或投無效票，中評會都視為跑票，開除黨籍。（編輯：黃世雅）1111225

#民進黨團
#賴瑞隆
#郭信良
賴瑞隆
正副議長選舉25日舉行 民進黨：跑票一律開除黨籍 民進黨中評會：正副議長選舉 跑票者開除黨籍
郭信良
債務遭疑特權呆帳 郭信良：早年創業所留無關從政 爭取連任台南議長 郭信良盼各政黨考慮市民感受
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族