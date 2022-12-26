更多編輯台推薦新聞：
明年住宅家電汰舊節能補助每台3000元 申請方式看這裡
生活

明年住宅家電汰舊節能補助每台3000元 申請方式看這裡

巴黎庫德族人遭槍殺為何矛頭指向土耳其 看懂法國族群新仇舊恨
國際

巴黎庫德族人遭槍殺為何矛頭指向土耳其 看懂法國族群新仇舊恨

全台縣市正副議長出爐 當選名單一次看
政治

全台縣市正副議長出爐 當選名單一次看

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

藍營質疑釋放民調影響選情 吳怡農：客觀數據

2022/12/26 13:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、陳俊華台北26日電）台北市第3選區立委補選明年1月8日投票，民進黨參選人吳怡農陣營釋出民調，國民黨今天再度質疑，用這種恐觸法的自辦民調意圖影響選情，在法律上和政治上將會雙輸。

吳怡農回應，民調委託黨中央執行，是客觀數據，最重要是明年1月8日大家願不願意出門投票，支持正向文化。

國民黨文傳會副主委林家興、國民黨台北市議員游淑慧上午在國民黨中央黨部召開記者會。林家興指出，補選最後2週，要慎防新舊型態奧步，舊型態如週刊夾報、信箱黑函與賭盤訊息影響選情，新型態如假簽名文件與方法不明的民調等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對吳怡農競辦24日發布的民調，林家興表示，吳怡農競辦發布的民調，包括調查單位、主持人、抽樣方式與經費來源等未完整揭露，用這種恐觸法的自辦民調意圖影響選情，只怕在法律上和政治上將會雙輸。

游淑慧則向吳怡農下戰帖，呼籲吳怡農應就松機遷建後改建公園的政見和她辯論；如果吳怡農連屬於自己的戰場都不敢上，只敢玩「一個人的武林」，只會讓大家看不起。（編輯：張均懋）1111226

#吳怡農
#林家興
#游淑慧
吳怡農
還稅於民獲支持 王鴻薇：吳怡農的攻擊不攻自破 林奕華立委缺額不補選 吳怡農：比落跑還嚴重
林家興
小三通分階段復航 國民黨籲政府不要只做一半 北市立委補選 藍再拋辯論要吳怡農別怯戰
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族