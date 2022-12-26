綠：國民黨涉黑正副議長當選 排黑說一套做一套

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（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨發言人謝子涵今天說，掌握許多縣市議會多數席次的國民黨，不但提名多位涉及暴力、恐嚇、被提報治平的人士擔任正副議長，且都順利當選，證明國民黨的排黑是說一套做一套。

謝子涵今天透過新聞稿表示，各縣市議會正副議長選舉前，民進黨在中常會決議不得支持具有黑金背景的人選，當時國民黨還自稱排黑條款比民進黨嚴格。

謝子涵說，昨天選舉結果出爐，掌握許多縣市議會多數席次的國民黨，不但提名多位涉及暴力、恐嚇、被提報治平的人士擔任正副議長，且都順利當選，證明國民黨的排黑是說一套做一套，更凸顯「國民黨可以，其他人不能」十分荒謬。

謝子涵表示，國民黨剛就職台北市議員卻落跑參選立委的王鴻薇，曾抹黑攻擊吳怡農與黑道有關係，昨天在台北市議會副議長選舉，把票投給被媒體點名出身牛埔幫的葉林傳，自打臉，還躲起來不接受媒體訪問，企圖用神隱來閃避支持黑道問題。

謝子涵進一步說，除了葉林傳，其他國民黨涉黑正副議長還包括被媒體踢爆出身四海幫、曾任海風堂堂主與新聯會會長的新竹市議長許修睿；被警方提報治平對象的南投縣議長何勝豐；涉嫌強攬九二一震災重建工程，圖利特定廠商威脅縣府人員，而被警方提報為治平對象的南投縣副議長潘一全。

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她說，2013年曾因毆打公務員被判刑的雲林縣議長沈宗隆等人，也因國民黨無視社會觀感好壞，在地方議會占有多數席次的優勢下都當選或連任。

謝子涵表示，國民黨多位涉黑議長、副議長，在國民黨席次優勢全力護航下，全部成功當選或連任，不但證明國民黨所謂排黑，是說一套做一套，也顯示「國民黨的黑不是黑，你說的白不是白」，黑白只能是國民黨說了算。（編輯：張均懋）1111226