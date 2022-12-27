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義務役恢復為1年 趙少康：國民黨執政一定改回來

2022/12/27 17:24
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（中央社記者王承中台北27日電）總統蔡英文今天宣布，義務役自2024年起恢復為1年。中廣董事長趙少康表示，老百姓不能因政客的權力鬥爭而冤死，堅決反對延長兵役，未來國民黨執政，一定會把役期改回來。

蔡總統今天召開記者會，公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役未來恢復為1年。

中廣董事長趙少康透過新聞稿表示，「堅決反對延長兵役，未來國民黨執政，一定會把役期改回來」。國共打了幾十年，也沒有打過城市巷戰，老百姓不能因政客的權力鬥爭而冤死。

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趙少康說，「先總統蔣介石對共產黨提出的七分政治，三分軍事策略，今天仍舊適用」。他認為正確的國防理念是「阻共軍於台海、防共機於空中、決勝負於沙灘，並集中人力、財力，發展AI無人機、艇，追上中美、領先全球」。

趙少康表示，堅決反對延長兵役到1年或更久，如果國民黨執政一定改回來。台灣不是美國的次殖民地，蔡總統不能自甘淪為兒皇帝。他質疑「兵役延長一年就可對抗中國嗎？還是只是跟烏克蘭一樣，多拖幾天，多死很多人」。（編輯：林興盟）1111227

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