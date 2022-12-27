賴清德：團結民進黨擦亮招牌 促進民主和平繁榮

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民進黨主席補選候選人賴清德（中）27日晚間到苗栗舉辦政見會時表示，若擔任黨主席，一定團結民進黨，共同守護台灣，同時促進民主和平與繁榮，具體工作內容就是發展經濟、照顧民生、增強國防、維護和平。中央社記者管瑞平攝 111年12月27日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）民主進步黨主席補選候選人賴清德今天說，民進黨有新使命，如果擔任民進黨主席，一定團結民進黨，重新擦亮招牌，透過拚經濟、顧民生及強國防守護台灣，促進民主和平與繁榮。

賴清德晚間前往苗栗縣舉辦「重整旗鼓，重新出發」向黨員報告政見發表會，多名民進黨籍立法委員、苗栗縣議員及黨公職出席，現場湧入大批民眾及支持者。

民眾會中反映高房價、通貨膨脹及低薪等，造成年輕人生活壓力；有人將苗栗縣長選舉失利矛頭指向地方黨部，指基層耕耘不足，黨工自己都忙選舉，如何輔選？也有人認為司法改革未落實，尤其應特別加強調查地方賄選、黑金。

賴清德以客語「油桐葉落心毋死，留取枝梢再逢春」，鼓勵民眾「可以失敗，不能失志」時表示，民進黨是執政黨，他如果擔任民進黨主席，首要責任團結黨內力量支持總統蔡英文，持續發揮總統府、行政院執政功能，才能讓政局穩定、社會安定及經濟發展。

他說，這次地方選舉，許多年輕人沒投票，民進黨一直關注如何守護這塊土地，可能疏忽了這塊土地未來主人生活上遭遇的各種辛苦。如果他擔任民進黨主席，會持續加強對話、提出對策，讓民進黨贏得社會信任，擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」及「綠色執政、品質保證」招牌，讓民進黨重新得到支持。

賴清德表示，人民生活好才有力量支持政府推動政策，不少上市、櫃公司有賺錢，「希望有賺錢的公司能幫員工加薪」，才有機會結合政府政策改善基層民生問題。

此外，賴清德說，黨內持續栽培人才相當重要，除栽培下一世代，還要能與黨內資深前輩交流傳承，且會堅定推行公開、公平、透明機制，讓有志於社會服務年輕人可得到黨提名支持。

至於蔡總統宣布將把現行4個月義務役訓練制度，恢復為1年期義務役；賴清德表示，只有備戰才能避戰，只有能戰才能止戰，台灣須有自衛能力，才能達到真正和平。

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他說，國家利益要放前面，政黨或選舉利益次之，只要對國家有正面幫助、該做的事都應支持，如同美國、日本或歐洲國家，增強國防武力目的不在於侵略任何國家，台灣也是要自衛、維護和平。

賴清德表示，如果他擔任民進黨主席，一定團結民進黨，共同守護台灣，發展經濟、照顧民生、增強國防及維護和平，這牽涉2300萬人身家性命、台灣民主自由憲政體制，也影響印太和平穩定發展。（編輯：李明宗）1111227