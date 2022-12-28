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總統擬31日開國安高層會議 討論振興紓困措施

2022/12/28 18:03
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（中央社記者溫貴香台北28日電）據透露，總統蔡英文擬12月31日召開國安高層會議，討論重要財經議題，黨政人士說明，總稅收雖增4000多億，但光是補貼油電凍漲的經費就約2000億元，還要扣除還債等經費，如何紓困受創產業、經濟紅利如何與全民共享，都必須審慎評估。

今年度總稅收比總預算多了新台幣4500億元，朝野立委主張還稅於民。總統蔡英文27日在總統府記者會回答記者提問表示，本週將召開國安高層會議，就總體經濟與產業所面臨的困境、困難一一找出，重點是錢要花在刀口上，所有的方案都會審慎評估。

黨政人士下午受訪表示，政府財政盈餘分配可分經濟振興與經濟共享兩大部分，經濟共享部分包括朝野提出的普發現金或現金券、比照國外發放國庫券；振興經濟部分包括紓困，針對明年景氣、通膨、消費緊縮的問題，加上受疫情衝擊的產業，將一一盤點，採取紓困措施，協助受創企業。

黨政人士說明，總稅收雖增加4000多億，但因油電凍漲必須由政府預算補足，光是補貼油電凍漲的經費需要約2000億元，還要扣除還債等經費，如何對受創產業紓困、經濟紅利如何與全民共享，都必須審慎評估。

總統預計31日週六上午召開國安高層會議，討論重要財經議題。

總統昨天表示，疫情影響台灣將近3年，加上明年經濟情勢挑戰性很高，必須為明年情勢預作準備，已請行政院開始討論各種方案。

她並說，將就總體經濟與產業所面臨的困境、困難，思考要有什麼樣的作為；在具有挑戰性的經濟情勢底下，社會上有一些人需要國家特別照顧，都會一一找出來。

她表示，不同階段有不同作法，確實要好好花時間思考應該採取什麼樣的作為，來應對明年的經濟情勢，重點是錢要花在刀口上，要幫助真正需要幫助的人，所有的方案都會審慎評估。（編輯：翟思嘉）1111228

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#行政院
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