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通膨衝擊中低收入戶 學者支持還稅於民或發N倍券

2022/12/28 17:05
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（中央社記者蘇思云台北28日電）今年稅收預估將超徵新台幣4500億元，帶動還稅於民、發放N倍券輿論四起，中央大學經濟系教授徐之強認為，今年以來台灣通膨率近3%，又以民生必需品漲幅更大，對於中低收入戶傷害深，支持發放現金或N倍券等方式降低民眾衝擊。

國泰金今天下午舉行2022年第4季台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會。

不過近期朝野立委主張還稅於民，或有輿論討論發放N倍券，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強提到，他支持還稅於民或發放N倍券。

徐之強解釋，台灣今年通膨率近3%，但升息3次利率還在1%多，加上民生必需品通膨率高於3%，通膨高對中低收入階層傷害大，今年稅收既然超徵，還稅於民是合適的。

徐之強認為，如果相關措施要針對特定族群實施，怎麼設定門檻、勾稽成本很高，也可以直接發現金，而且對明年消費支出也有一些幫助。

他也試算出，目前台灣名目國內生產毛額（GDP）新台幣約22兆元，若要名目GDP每增加0.1個百分點，大概需要200多億元挹注。（編輯：潘羿菁）1111228

#徐之強
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